ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μουρίκι «σκότωσε» τη Ρεάλ και έκανε «δώρο» στην Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Xαστούκι για την ομάδα του Αρμπελόα από τη Μαγιόρκα.

Ο Βεντάντ Μουρίκι «σκότωσε» τη Ρεάλ και έκανε «δώρο» στην Μπαρτσελόνα , στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της La Liga, καθώς πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων και χάρισε μια σπουδαία νίκη στη Μαγιόρκα με 2-1, διατηρώντας την ζωντανή στην προσπάθεια της ν' αποφύγει τον υποβιβασμό.

Οι νησιώτες άνοιξαν το σκορ με τον Μορλάνες (41') και στη συνέχεια η ομάδα της Μαδρίτης πίεσε ασφυκτικά για να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης. Τελικά τα κατάφερε στο 88ο λεπτό του αγώνα με φοβερή κεφαλιά του Μιλιτάο, ο οποίος επέστρεψε στα γήπεδα μετά από τέσσερις μήνες λόγω τραυματισμού. Στα τελευταία λεπτά οι «μπλάνκος» πίεσαν για τη νίκη, αλλά ο Κοσοβάρος φορ τη «σκότωσε» στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, πετυχαίνοντας το 19ο φετινό του γκολ στην καλύτερη σεζόν στην καριέρα του.

Ετσι η Ρεάλ Μαδρίτης μένει πίσω από τη διεκδίκηση του τίτλου και γνώρισε μια οδυνηρή ήττα, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο ματς με την Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League (7/4).

Νωρίτερα, η Σοσιεδάδ επιβεβαίωσε, έστω δύσκολα, τα προγνωστικά στο «Reale Arena» στο ματς κόντρα στη Λεβάντε, αφού επικράτησε με 2-0 και μπήκε έτσι δυναμικά στη διεκδίκηση μιας θέσης στα ευρωπαϊκά κύπελλα της επόμενης σεζόν.

Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι παραμένουν στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και δύσκολα θα καταφέρουν ν' αποφύγουν τον υποβιβασμό. Οι Βάσκοι άνοιξαν το σκορ με τον Μαρτίν (30') και σφράγισαν στο τέλος τη νίκη με το γκολ του Μπράις Μέντες στο 83ο λεπτό. Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 30ής αγωνιστικής της La Liga:

 

Ράγιο Βαγεκάνο-Ελτσε           1-0(74' Ντεκά)Σοσιεδάδ-Λεβάντε               2-0(30' Μαρτίν)Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης         2-1(41' Μορλάνες, 90'+ Μουρίκι-88' Μιλιτάο)Μπέτις-Εσπανιόλ                4/4Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα  4/4Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο        5/4Βαλένθια-Θέλτα                 5/4Οβιέδο-Σεβίλη                  5/4Αλαβές-Οσασούνα                5/4Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ              6/4ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)Μπαρτσελόνα        73Ρεάλ Μαδρίτης      69 -30αγ.Βιγιαρεάλ          58Ατλέτικο Μαδρίτης  57Μπέτις             44Θέλτα              41Ρεάλ Σοσιεδάδ      41 -30αγ.Χετάφε             38Αθλέτικ Μπιλμπάο   38Οσασούνα           37Εσπανιόλ           37Ράγιο Βαγεκάνο     35 -30αγ.Βαλένθια           35Τζιρόνα            34Σεβίλη             31Αλαβές             31Μαγιόρκα           31 -30αγ.Έλτσε              29 -30αγ.Λεβάντε            26 -30αγ.Οβιέδο             21

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη