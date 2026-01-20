Φιρμάνι επιβεβαίωσης από την ΑΕΛ

Την τρίτη προσθήκη στο ρόστερ της για τον Ιανουάριο ανακοίνωσε και επίσημα η ΑΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι επισημοποίησαν την έναρξη της συνεργασίας με τον Μασέκο, για τον οποίο ήταν γνωστό εδώ και ημέρες ότι οι δυο πλευρές βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις. Θυμίζουμε ότι πριν από τον Μασέκο η ομάδα της Λεμεσού είχε ενισχυθεί με τους Ζακαρία Σάβο και Δανιήλ Παρούτη.

Η ανακοίνωση:

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με την πρωταθλήτρια ομάδα Νοτίου Αφρικής Mamelodi Sundowns FC για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή Thapelo Maseko, μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου.

Ο Thapelo Maseko είναι 22 ετών και αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε από την ομάδα SuperSport United με την οποία κατέγραψε 34 συμμετοχές. Το 2023 πήρε μεταγραφή στην πρωταθλήτρια Mamelodi Sundowns FC, καταγράφοντας μέχρι σήμερα 45 συμμετοχές σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις όπως το African Football League & Cup και το CAF Champions League. Επιπλέον, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Νοτίου Αφρικής έχοντας καταγράψει μέχρι στιγμής 7 συμμετοχές.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στη μεγάλη οικογένεια της ΑΕΛ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Αθλητική Ένωση Λεμεσού