Στροφή σε Κέρκεζ στην ΑΕΛ, προσεγγίστηκε και ο Λιάσος Λουκά

Αλλαγή δεδομένων προκύπτει στην ΑΕΛ για το θέμα του προπονητή.

Πλέον στην ομάδα της Λεμεσού έγινε στροφή όσον αφορά τον τεχνικό που θα διαδεχθεί τον Πάολο Τραμετσάνι στον πάγκο και πλέον σε πρώτο πλάνο είναι η περίπτωση του Ντούσαν Κέρκεζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας έχει προσεγγιστεί και ο Λιάσος Λουκά, όμως φαίνεται να υπάρχει προτίμηση στον Κέρκεζ.

Κατά πόσον ο τελευταίος θα επιστρέψει ξανά στους γαλαζοκιτρίνους θα εξαρτηθεί από τις απαιτήσεις που θα έχει στις συζητήσεις που θα γίνουν με τους ιθύνοντες την ΑΕΛ.

Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες ήταν έντονα στο προσκήνιο ο Ούγκο Μάρτινς του Εθνικού, αλλά για την ώρα δεν φαίνεται να προχωράει αυτή η περίπτωση.