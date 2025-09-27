«Καρφωμένοι» σε δύο μέτωπα

Από τη μία είναι ο σημαντικός αγώνας με τον Ακρίτα στο «Alphamega Stadium» (19:00) και μετά από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα, είναι επιβαλλόμενη η αντίδραση, στη μετά Τραμετσάνι εποχή. Και από την άλλη είναι η συνάντηση της διοίκησης της ΑΕΛ με τον πρόεδρο του Εθνικού Κίκη Φιλίππου για να βρεθεί η χρυσή τομή ώστε να γίνει ο Ούγκο Μαρτίνς ο νέος καπετάνιος της ΑΕΛ.

Πρέσινγκ σε Μαρτίνς

Όπως είναι γνωστό εδώ και ημέρες, ο πρώτος στόχος των ιθυνόντων της ΑΕΛ για τον αντικαταστάτη του Πάολο Τραμετσάνι είναι ο προπονητής του Εθνικού Άχνας. Θυμίζουμε πως ο Ιταλός απέχει από τις προπονήσεις έως ότου λυθεί το συμβόλαιό του για να αποχωρήσει. Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, είναι δεδομένη η επιθυμία του Πορτογάλου προπονητή να μετακομίσει στη Λεμεσό και να αναλάβει την ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα διότι δεσμεύεται με συμβόλαιο. Η πλευρά της ΑΕΛ είχε μία πρώτη συζήτηση με τον Κίκη Φιλίππου όπου διαπιστώθηκε διαφορά στο οικονομικό. Νεότερα, ενδεχομένως και οριστική κατάληξη θα έχουμε σήμερα, αφού έχει προγραμματιστεί κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο πλευρών. Είναι δεδομένο πως ο Κίκης Φιλίππου θέλει να αποζημιωθεί προκειμένου να αφήσει τον Μαρτίνς να πάει στη Λεμεσό. Από την άλλη, η ΑΕΛ δεν θέλει να επιβαρυνθεί πολύ οικονομικά, μιας και έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να πληρώσει και τον Πάολο Τραμετσάνι. Το σίγουρο είναι πως η ομάδα της Λεμεσού θέλει να κλείσει το συντομότερο δυνατό το θέμα του επόμενου προπονητή.

Απλά δεν υπάρχει επιλογή

Μέσα σε όλα, είναι και το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής με τον Ακρίτα (19:00). Με υπηρεσιακό τον Γιώργο Ελευθερίου, η ΑΕΛ ψάχνει την επάνοδο στις νίκες έπειτα από τρία παιχνίδια με δύο ήττες και μία ισοπαλία. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να κερδίσει μπροστά στον κόσμο της κάνοντας ένα πρώτο βήμα προς την αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης. Ήδη οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας έκαναν κάλεσμα προς όλους να δώσουν μαζικά το «παρών» τους στο γήπεδο έτσι ώστε να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πόσο σημαντικό είναι η ΑΕΛ να κερδίσει στο «Alphamega Stadium».

Πλήγμα με Ζόκε

Σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, προέκυψε σημαντικό πρόβλημα με τον Ζόκε, ο οποίος έχει υποστεί θλάση στους προσαγωγούς και θα μείνει εκτός για έναν μήνα. Εκτός επίσης είναι οι επίσης τραυματίες Στεφάνοβιτς και Μπασέλ Ζράντι, όπως επίσης και οι Ουεντραόγκο και Τομαλά. Σημαντική όμως η επιστροφή του Σινγκ, ο οποίος αναμένεται κιόλας να βρεθεί στο αρχικό σχήμα.