Ώρα για δήλωση ισχύος!

Η ΑΕΛ ετοιμάζεται για την πρώτη της φετινή εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στο «Αρένα», με στόχο να συνεχίσει με νικηφόρο αποτέλεσμα μετά το θετικό ξεκίνημα στην πρεμιέρα.

Οι «λέοντες» προέρχονται από τη νίκη επί του Ολυμπιακού, όμως το αποψινό ματς έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς απέναντί τους θα βρουν μια πιο έτοιμη και ποιοτική ομάδα, με οκτώ επίσημα παιχνίδια ήδη στο ενεργητικό της.

Ο Πάολο Τραμετσάνι θα έχει στη διάθεσή του τον νεοαποκτηθέντα Λέο Νατέλ και καταστρώνει σχέδιο με ξεκάθαρο στόχο να μην χάσει η ακόμα και το διπλό. Ο Ιταλός τεχνικός αναγνωρίζει ότι η ομάδα του είχε ανομοιογένεια στην πρεμιέρα, με καλά αλλά και προβληματικά διαστήματα, και γνωρίζει καλά πως απέναντι σε αντιπάλους όπως η ΑΕΚ, τα λάθη δεν θα συγχωρούνται.

Η αποψινή αναμέτρηση αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για την ΑΕΛ, η οποία θέλει να αποδείξει πως φέτος έχει τα φόντα να σταθεί με αξιώσεις στο πρωτάθλημα!