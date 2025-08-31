ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ώρα για δήλωση ισχύος!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Ώρα για δήλωση ισχύος!

Η ΑΕΛ ετοιμάζεται για την πρώτη της φετινή εκτός έδρας αποστολή, αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στο «Αρένα», με στόχο να συνεχίσει με νικηφόρο αποτέλεσμα μετά το θετικό ξεκίνημα στην πρεμιέρα.

Οι «λέοντες» προέρχονται από τη νίκη επί του Ολυμπιακού, όμως το αποψινό ματς έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς απέναντί τους θα βρουν μια πιο έτοιμη και ποιοτική ομάδα, με οκτώ επίσημα παιχνίδια ήδη στο ενεργητικό της.

Ο Πάολο Τραμετσάνι θα έχει στη διάθεσή του τον νεοαποκτηθέντα Λέο Νατέλ και καταστρώνει σχέδιο με ξεκάθαρο στόχο να μην χάσει η ακόμα και το διπλό. Ο Ιταλός τεχνικός αναγνωρίζει ότι η ομάδα του είχε ανομοιογένεια στην πρεμιέρα, με καλά αλλά και προβληματικά διαστήματα, και γνωρίζει καλά πως απέναντι σε αντιπάλους όπως η ΑΕΚ, τα λάθη δεν θα συγχωρούνται.

Η αποψινή αναμέτρηση αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για την ΑΕΛ, η οποία θέλει να αποδείξει πως φέτος έχει τα φόντα να σταθεί με αξιώσεις στο πρωτάθλημα!

Κατηγορίες

ΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟ: Tιμές σε Μπογκαντίνοφ από τον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - ΑΕΛ 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mε αλλαγές η ενδεκάδα του Καρσέδο στο ΓΣΠ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η εντεκάδα του Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

LIVE: Εθνικός Άχνας - Ομόνοια 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος Πιάστρι στην Ολλανδία, εγκατάλειψη για Νόρις και πανωλεθρία για Ferrari - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

AUTO MOTO

|

Category image

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος-Ρουμανία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπανούλης: «Δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο που θέλω, έχουμε να αποδείξουμε πολλά ακόμη»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Νέα «σφαλιάρα» για την Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικοποιήθηκε η άφιξη του Ντέσερς στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Οι επιλογές Ιδιάκεθ για τον ντέρμπι στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ένα σωρό αλλαγές από Μπεργκ για τη μάχη στο Δασάκι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα της ΑΕΛ στην «Αρένα»

ΑΕΛ

|

Category image

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Γιάννης και Ντίνος ενθουσίασαν τη Λεμεσό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τι έμεινε να κάνει;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη