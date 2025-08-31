Λαΐφης: «Από τον κόσμο θα ζητήσω υπομονή και πίστη»

Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης μίλησε στο επίσημο Match Programme του ΑΠΟΕΛ, ενόψει της αναμέτρησης με την Πάφο στο ΓΣΠ, δίνοντας το στίγμα του για τη φετινή σεζόν, τις προσδοκίες της ομάδας αλλά και τη στήριξη του κόσμου.

Ο διεθνής αμυντικός τόνισε τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και της σωστής νοοτροπίας, ενώ αναφέρθηκε και στις μεταγραφές, σημειώνοντας πως το νέο ρόστερ χρειάζεται χρόνο για να «δέσει» πλήρως. Στο μήνυμά του προς τους φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ, ο Λαΐφης στάθηκε στην ανάγκη για στήριξη, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Από τον κόσμο θα ζητήσω υπομονή και πίστη. Εμείς από την πλευρά μας θα δίνουμε το 100% κάθε εβδομάδα. Έχουμε υψηλούς στόχους και θα παλέψουμε για να επιστρέψουμε εκεί που ανήκει ο ΑΠΟΕΛ».

Αναλυτικά: