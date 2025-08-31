ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αμορίμ: «Θα έπρεπε να πάρουμε το τρίποντο από το ημίχρονο, το περιπλέξαμε»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να… καρδιοχτύπησε, αλλά πήρε το πρώτο τρίποντο της σεζόν κόντρα στη Μπέρνλι, με το εύστοχο πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες στο 90+7′, ανακουφίζοντας, προς το παρόν, τον Αμορίμ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είδε την ομάδα του να πετάει στα σκουπίδια τις δύο φορές που πήρε το προβάδισμα στον εντός έδρας αγώνα με τους «Κλάρετς» και χρειάστηκε το «φιλί της ζωής στις καθυστερήσεις για το τελικό 3-2. Σε ερώτηση για το πώς νιώθει μετά την πρώτη νίκη, ο Αμορίμ σημείωσε:

«Δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτούς τους τρεις βαθμούς, αν κοιτάξετε το παιχνίδι, θα έπρεπε να τους είχαμε πάρει από το πρώτο ημίχρονο και μετά να το ελέγξουμε. Έπρεπε να παλέψουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το περιπλέξαμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι, ό,τι και να συνέβη, προσπαθήσαμε. Μερικές φορές παίζαμε πολύ ανοιχτά, αλλά προσπαθήσαμε.

Μας βοηθάει γιατί έχουμε δύο εβδομάδες με πολλές ευκαιρίες. Με την Φούλαμ στην αρχή του αγώνα ήταν η ίδια. Με την Άρσεναλ προσπαθήσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το να μην κερδίσουμε θα ήταν δύσκολο για την ομάδα. Ήταν ένας αγώνας που έπρεπε να κερδίσουμε και το κάναμε».

Σε ερώτηση σχετικά με το ότι δεν κοιτούσε την εκτέλεση του Μπρούνο Φερνάντες στις καθυστερήσεις:

«Δεν μου αρέσει να βλέπω πέναλτι. Μου αρέσει να βλέπω την εικόνα των οπαδών. Ό,τι πρέπει να γίνει, γίνεται. Εκείνη τη στιγμή, σκεφτόμουν ότι θα ήταν δίκαιο να κερδίσουμε τον αγώνα. Σκεφτόμουν απλώς ότι ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνει. Μερικές φορές μια στιγμή μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν ότι ήταν δίκαιο να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Και δεν πίστευα ότι ο Μπρούνο θα έχανε για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

