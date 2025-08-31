Λίβερπουλ - Άρσεναλ: Αν και νωρίς στη σεζόν, όποιος νικήσει θα έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ!

Είναι το ματς με τα περισσότερα γκολ μετά το 90ό λεπτό στην ιστορία της Premier League. Είναι ένα ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες, που τα γραφεία στοιχημάτων αναφέρουν ως τα δύο φαβορί για τον τίτλο. Είναι ένα ματς ανάμεσα σε δύο ομάδες που και τα δύο παιχνίδια τους την περσινή σεζόν τελείωσαν με το ίδιο σκορ, 2-2. Ό,τι και να γίνει, το σημερινό παιχνίδι στο «Άνφιλντ»» ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ, δεν πρόκειται να μας κάνει να πλήξουμε.

Το ματς ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ, που διεξάγεται στο «Άνφιλντ», έχει συγκεντρώσει απόλυτο ενδιαφέρον, λόγω της ιστορικής του σημασίας και του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο ομάδων, και άσχετο αν είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη σεζόν.

Αυτό το παιχνίδι στην ιστορία της Premier League, έχει ιστορικά τα περισσότερα γκολ στις καθυστερήσεις (17!) Και είναι φοβερό γιατί και προ της εποχής που ξεκίνησε η Premier League, το 92–93 δηλαδή, το ωραιότερο φινάλε πρωταθλήματος ποτέ υπάρχει ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες!

Ήταν το 1988-89 στην τελευταία αγωνιστική, με την Άρσεναλ να χρειάζεται νίκη με δύο γκολ διαφορά μέσα στο «Ανφιλντ», για να πάρει τον τίτλο από τους «reds», που είχαν εξασφαλίσει το FA Cup λίγες μέρες πριν (3-2 την Έβερτον) και πήγαιναν για ένα δεύτερο νταμπλ μέσα σε τρία χρόνια.

Η εξέλιξη εκείνου του αγώνα, με το τέρμα του Μάικλ Τόμας στις καθυστερήσεις, έχει μείνει στην ιστορία και απαθανατίστηκε και με την καταπληκτική ατάκα του εμβληματικού σχολιαστή του ITV, Μπράιαν Mουρ, να λέει τη στιγμή που παίκτης της Άρσεναλ βρέθηκε τετ-α-τετ με τον γκολκίπερ της Λίβερπουλ, Γκρόμπελαρ, το περιβόητο «It's up for grabs now», ατάκα που έγινε για χρόνια πανό και σύνθημα στο Βόρειο Λονδίνο.

Οι δύο ομάδες θεωρούνται φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, γεγονός που προσθέτει πίεση και ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Η Άρσεναλ δεν έχει νικήσει σε αυτό το γήπεδο από το 2012, και μια επικράτηση της σήμερα θα της δώσει σαφέστατα ένα τεράστιο ψυχολογικό αβαντάζ.

Το γεγονός πως σχεδόν 1100 μέρες έχουν περάσει από την τελευταία φορά που την νίκησε για το πρωτάθλημα (γιατί υπάρχει κι εκείνη η νίκη της Λίβερπουλ στο Κύπελλο το 2024), είτε εντός είτε εκτός η Λίβερπουλ, ένα ματς τον Μάρτιο του 2022 με σκόρερ τον Ζότα, παίζει και αυτό το δικό του ξεχωριστό ρόλο.

Το γεγονός ότι και οι δύο αγώνες της προηγούμενης σεζόν μεταξύ τους είχαν λήξει ισόπαλοι με σκορ 2-2, αναδεικνύει την αβεβαιότητα και το σφιχτό ανταγωνιστικό τους πλέγμα. Οι φιλοδοξίες και η κρισιμότητα της αναμέτρησης αναμένονται να επιφέρουν μια ένταση, που μπορεί να οδηγήσει σε ένα σπουδαίο ματς.

Η ιστορία έχει δείξει ότι οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ συνήθως προσφέρουν πολλά γκολ, και η επικείμενη συνάντηση δεν αναμένεται να είναι εξαίρεση. Και οι δύο ομάδες διαθέτουν επιθετικές γραμμές με ταλέντο και δημιουργικότητα, ικανές να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία να σκοράρουν. Η ικανότητα που έχει η λονδρέζικη ομάδα στις στατικές φάσεις, με 33 τέρματα να έχουν προέλθει από εκτελέσεις κόρνερ την τελευταία διετία, είναι ένα έξτρα χαρακτηριστικό στο παιχνίδι. Από την άλλη, η Λίβερπουλ είναι η ομάδα που αμύνεται εδώ και 14 μήνες καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού! Όπως και να το δει κανείς, οι ισορροπίες είναι λεπτές.

Η διαρκής πίεση στο γήπεδο αναμένεται να φέρει εξελίξεις με γκολ που μπορεί να κρίνουν την τύχη της αναμέτρησης ακόμα και στα τελευταία λεπτά. Στην περίοδο της Premier League το 1992 και μετά αυτό που είναι το ζευγάρι με τα περισσότερα τέρματα από το 90ό λεπτό και μετά, και ειλικρινά δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την περίπτωση να συμβεί αυτό και σήμερα (17).

Οι στρατηγικές και οι τακτικές των προπονητών, Σλοτ και Αρτέτα, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Η ετοιμότητα των παικτών να αντεπεξέλθουν σε αυτή την πρόκληση και η ψυχολογική τους κατάσταση θα είναι επίσης κρίσιμες παράμετροι.

Η αναμέτρηση στο «Άνφιλντ» μεταξύ Λίβερπουλ και Άρσεναλ θα είναι περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι ποδοσφαίρου – θα είναι μια μάχη φιλοδοξίας, στρατηγικής, και ψυχολογίας, που αναμένεται να προσφέρει αξέχαστες στιγμές. Και ο νικητής, ακόμα κι αν είμαστε πολύ νωρίς, με άλλα 35 παιχνίδια να υπάρχουν μπροστά, θα έχει πάρει απέναντι στον άλλο διεκδικητή ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Και μόνο, πάντως, το γεγονός πως στην τρίτη αγωνιστική, αν οι δύο ομάδες έρθουν ισόπαλες, δεν θα υπάρχει καμία στο πρωτάθλημα με τρεις νίκες σε τρία ματς, δείχνει πολλά. Ας το απολαύσουμε λοιπόν!

