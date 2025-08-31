Τα «έσκασε» η Φούλαμ και παίρνει το μεγάλο αστέρι της Σαχτάρ!

Ο Κέβιν ήταν ο ... φόβος και ο τρόμος των αντιπάλων της Σαχτάρ Ντόνετσεκ στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με τη Φούλαμ να παραμονεύει για την περίπτωσή του όλο αυτό το διάστημα.

Τελικά, μια μέρα πριν την transfer deadline day φαίνεται πως οι Λονδρέζοι έδωσαν τα χέρια με τη Σαχτάρ για τον 22χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ!

Αυτός θα «πετάξει» για την αγγλική πρωτεύουσα, θα χάσει το ματς με την Ολεξαντρίγια και μόλις συμφωνήσει κι εκείνος με τους «cottagers» θα υπογράψει το συμβόλαιό του!