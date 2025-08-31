Ολυμπιακός: Ημέρα εξελίξεων με Ποντένσε

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μεχντί Ταρεμί είναι στην Ελλάδα για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ενώ οι Πειραιώτες ετοιμάζουν το επόμενο μεταγραφικό τους χτύπημα.

Ο Μεχντί Ταρεμί είναι στην Ελλάδα για  να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ενώ οι Πειραιώτες ετοιμάζουν το επόμενο μεταγραφικό τους χτύπημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βάλει στην τελική ευθεία το θέμα του Ντάνιελ Ποντένσε και η σημερινή (31/8) ημέρα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και καθοριστική για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Από τη Σαουδική Αραβία προκύπτει ότι το ζήτημα έχει μπει στην τελική του ευθεία και ο Πορτογάλος αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Η εκτίμηση που κάνουν οι Σαουδάραβες είναι πως πρόκειται για ένα θέμα που έχει μπει σε πολύ καλό δρόμο και σύντομα θα έχει αίσιο τέλος.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν λένε το παραμικρό για το θέμα του Ντάνιελ Ποντένσε, αλλά το δεδομένο είναι πως καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να αποκτήσουν τον παίκτη. Στην υπόθεση είχε εμπλακεί κι άλλη ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, αλλά ο «κοντός» το ξέκοψε τονίζοντας ότι θέλει να φύγει και να επιστρέψει στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

Στην Αλ Σαμπάμπ έχουν αντιληφθεί πλέον ότι δεν έχει νόημα να κρατήσουν με το ζόρι έναν παίκτη που δεν θέλει να μείνει στην ομάδα τους. Δεν θα κερδίσουν απολύτως τίποτα διατηρώντας τον Ποντένσε στο ρόστερ τους.

Η λύση του συμβολαίου με τον Πορτογάλο είναι μονόδρομος για την Αλ Σαμπάμπ που επιπλέον θα βγάλει από πάνω της και το συμβόλαιο 5 εκατ. ευρώ που έχει ο ποδοσφαιριστής.

Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι το θέμα είναι σε καλό δρόμο, όμως σήμερα (31/8) αναμένονται σημαντικές εξελίξεις με τον Πορτογάλο. Άλλωστε για τον Ολυμπιακό υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου.

Το βράδυ της Τρίτης δηλώνει τη λίστα στην UEFA και φυσικά δεν μπορεί να είναι εκτός αυτής ο 29χρονος εξτρέμ. Επαναλαμβάνουμε ότι  υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, ενώ οι Σαουδάραβες βλέπουν τον παίκτη στο λιμάνι.

