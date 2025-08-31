Στην Κρεμονέζε ο Τζέιμι Βάρντι!

Η Κρεμονέζε ενεργοποιεί τη βόμβα κι ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Τζέιμι Βάρντι για την τρέχουσα σεζόν!

Η νεοφώτιστη στη Serie A, Κρεμονέζε έχει πλέον έρθει σε πλήρη συμφωνία για την απόκτηση του πρώην άσου της Λέστερ και άλλοτε διεθνούς με την εθνική Αγγλίας, Τζέιμι Βάρντι, με ελεύθερη μεταγραφή.

Ο Βάρντι, που αποχώρησε από τη Λέστερ ύστερα από 13 χρόνια στο τέλος του συμβολαίου του νωρίτερα το καλοκαίρι, θα ενταχθεί στη «Λα Κρέμο» ως ελεύθερος και αναμένεται να υπογράψει αρχικό μονοετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες, όπως είχαμε ενημερώσει μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βάρντι ενδέχεται να πετάξει το βράδυ της Κυριακής για το Μιλάνο, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα του 38χρονου εκτός Αγγλίας, αφού ξεκίνησε την καριέρα του στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα με τη Stocksbridge Park Steels, πριν συνεχίσει στη Halifax, στη Fleetwood Town και έπειτα στη Λέστερ.

Ο Βάρντι ετοιμάζεται τώρα να υπογράψει στην Κρεμονέζε, η οποία έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν 2025-26, με έκπληξη 2-1 απέναντι στη Μίλαν την πρώτη αγωνιστική και νίκη 3-2 επί της Σασουόλο την Παρασκευή το βράδυ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Serie A, ισόβαθμη με τη Νάπολι και τη Ρόμα στην κορυφή.