«Σκέψεις απόλυσης του Έρικ Τεν Χαγκ στη Λεβερκούζεν»

Κάθε άλλο παρά ιδανικά έχει ξεκινήσει η παρουσία του Έρικ Τεν Χαγκ στην τεχνική ηγεσία της Λεβερκούζεν.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη στα δύο πρώτα της παιχνίδια για τη φετινή Bundesliga, αφού στην πρεμιέρα ηττήθηκε στην εντός έδρας αναμέτρησή της με τη Χόφενχαϊμ, ενώ στη συνέχεια αρκέστηκε στο ισόπαλο 3-3 με τη Βέρντερ Βρέμης, παρότι προηγήθηκε με 3-1 και έπαιξε με παίκτη περισσότερο από 63'.

Τα αρνητικά αποτελέσματα έχουν φέρει μεγάλη γκρίνια στις τάξεις των φίλων της ομάδας, με τη γερμανική «Kicker» να αποκαλύπτει ότι η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απόλυσής του!

Ο πρώην τεχνικός Ουτρέχτης, Άγιαξ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανέλαβε τη Λεβερκούζεν το φετινό καλοκαίρι, αναλαμβάνοντας τον δύσκολο ρόλο του να αντικαταστήσει τον άκρως επιτυχημένο Τσάμπι Αλόνσο, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να δικαιώσει τις προσδοκίες.

sportfm.gr