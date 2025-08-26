Λεβέντης: «Η ΚΟΠ να απομακρύνει τους διαιτητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν»

Ο Νικόλας Λεβέντης παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 στον απόηχο της πρώτης νίκης της σεζόν επί του Ολυμπιακού. Αναφέρθηκε επίσης σε θέματα διαιτησίας και κάρτας φιλάθλου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη με τον Ολυμπιακό: «Ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα νικηφόρα, μία νίκη στην πρεμιέρα δίνει ψυχολογία, ωστόσο γνωρίζουμε πολύ καλά πως χρειάζεται βελτίωση η ομάδα. Ο προπονητής προσπαθεί να περάσει τα δικά του πράγματα μέσα στο γήπεδο, ο δρόμος είναι μακρής, όμως θεωρώ πως μπορεί η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Εν ολίγοις το πρώτο δείγμα ήταν θετικό. Αν αναλογιστεί κάποιος ποιοι παίκτες ήταν στον πάγκο και ποιοι ήταν εκτός αποστολής στο πρώτο ματς της χρονιάς θα διαπιστώσει πόσο βάθος και τι βάθος σε ποιότητα έχει η φετινή ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό που φέτος η ΑΕΛ έχει πολύ πιο ποιοτικό ρόστερ τα προηγούμενα χρόνια».

Για τον Φεριέρ: «Ο Φεριέρ ήταν η πρώτη μεταγραφή που κάναμε φέτος. Ήταν από τους παίκτες που όταν μας προσέγγισαν στην ομάδα ήθελε να αγωνιστεί για αυτή την ομάδα και τον κόσμο της, αυτό έγινε μετά το παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου. Αυτό επιβεβαιώνεται και με το πάθος που έπαιξε και πανηγύρισε τα τέρματα του. Παίρνω από τα λόγια του Φεριέρ που είπε μας βγάζει ο προπονητής αυτή τη φλόγα και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας, ο προπονητής να εμπνέει τους παίκτες του. Ας ελπίσουμε να συνεχίσει έτσι ο Φεριέρ και να είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας. Όλοι οι παίκτες έδωσαν κάτι θετικό στην πρεμιέρα και ελπίζουμε να συνεχίσουν. Χρειάζεται βελτίωση η ομάδα και πρέπει να συνεχιστεί η σκληρή δουλειά»

Για τον επόμενο αγώνα με την ΑΕΚ: «Δίνουμε ένα δυνατό και πολύ καλό τεστ με την ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική μέσα σε μία έδρα απαιτητική και σε μία ομάδα σαφέστατα πιο έτοιμη λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων της».

Για την κάρτα φιλάθλου: «Γινόταν η ταυτοποίηση μόνο με τα μάτια. Συνεχίζουμε με το υφιστάμενο μέτρο. Προχωρούμε και εμείς με τα δεδομένα που είχαμε. Προσπαθήσαμε να μην καθυστερήσουμε τον κόσμο να μπει στο γήπεδο, θεωρώ πως αν ήταν τα scanners θα ήταν πιο εύκολο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο της ΑΕΛ, είναι ένα φαινόμενο με αυτά που βίωσε αυτά τα χρόνια να συνεχίζει να στηρίζει έτσι την ομάδα. Αυτός είναι ο κόσμος της ΑΕΛ γιατί οι ποδοσφαιρικοί αγώνες πρέπει να γίνονται σε γεμάτα γήπεδα».

Για τα αγωνιστικά: «Προπονείται κανονικά ο Νατέλ, είναι θέμα του προπονητή. Όσοι ήταν εκτός αποστολής ήταν θέμα του προπονητή και τις αποφάσεις που παίρνει. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και για την αποστολή. Μοναδικός απών θα είναι ο Ιμανισίμουε που είχε τραυματισμό και θα απουσιάσει για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Υπάρχουν συζητήσεις ναι με κάποιους για να παραχωρηθούν. Υπάρχουν παίκτες που δεν υπολογίζει ο κ. Τραμετσάνι. Εμείς δεν βιαζόμαστε καθόλου, ωστόσο για να γίνει επιπλέον κίνηση θα πρέπει να αποδεσμευτεί κάποιος άλλος. Υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες για παίκτες μας και θα δούμε».

Για την ενίσχυση: «Με δεδομένο πως αποδεσμευτεί κάποιος παίκτης η προτεραιότητα θα είναι παίκτης στην μεσοαμυντική γραμμή».

Για τη διαιτησία: «Θα ήθελα να κάνω γενικό σχόλιο για τη διαιτησία. Είδαμε κάποιους διαιτητές να αδυνατούν να διαχεριστούν ματς που δεν είναι ντέρμπι. Εμείς περιμένουμε από την ΚΟΠ να ανταποκριθεί στα δεδομένα και να απομακρύνει αυτούς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους αγώνες. Ναι δώσαμε τη δυνατότητα να διεξαχθούν αγώνες με Κύπριους διαιτητές μόνο αλλά περιμένουμε από την ΚΟΠ να τους αξιολογεί και αυτοί που δεν μπορούν να μην σφυρίζουν. Δεχθήκαμε έξι κάρτες που δεν δώσαμε δικαίωμα για σκληρό παιχνίδι. Υπήρχε σε συγκεκριμένη φάση καθαρό φάουλ πάνω στον Φεριέρ για κάρτα και δεν δόθηκε. Δεχθήκαμε κίτρινη κάρτα στον Φροστιέρι που δεν υπήρχε, μετά δέχθηκε κίτρινη κάρτα ο Τραμετσάνι γιατί εκνευρίστηκε και εμείς μετά πληρώνουμε πρόστιμο γιατί ξεπεράσαμε τις 5 κίτρινες κάρτες σε ένα ματς. Ελπίζουμε να ανεβεί το επίπεδο. Είναι σημαντικοί οι αγώνες που έρχονται, καλό θα ήταν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων όλοι».

Για το γεγονός πως κάποιοι συνδέουν τις κακές διαιτησίες με την επιλογή του κ. Λοϊζίδη στην προεδρία και πως στηρίχθηκε από τις πλείστες ομάδες:

«Δικαίωμα να εκφράζονται έχουν όλοι. Δεν έχει καμία σχέση με το αν κάποιος στήριξε τον κ. Λοϊζίδη με το γεγονός πως ο οποιοσδήποτε διαιτητής δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει κίτρινη κάρτα. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι πως αν η αξιολόγηση που θα γίνει στους διαιτητές που διάλεξε ο κ. Λοϊζίδης είναι σωστή ή λάθος. Για παράδειγμα αν ένας διαιτητής δεν πήγε καλά και παίρνει καλή βαθμολογία εκεί είναι το πρόβλημα. Εμείς περιμένουμε το αποτέλεσμα μιας κακής διαιτησίας τι θα φέρει. Είμαστε εδώ και όλοι θα κριθούν από τις επιλογές τους».