«Παράξενο το παιχνίδι με την Ανόρθωση, όπως πρέπει με Ομόνοια» - Όλα καλά με Τσακόν

Στην ισοπαλία με την Ανόρθωση, τον τραυματισμό του Τσακόν (σ.σ. ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι καλά στην υγεία του) και το παιχνίδι που ακολουθεί με την Ομόνοια αναφέρθηκε μιλώντας στον Super Sport FM o εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου.

Για τον τραυματισμό του Τσακόν: «Τέλος καλό, όλα καλά. Θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Θα καθίσει να ξεκουραστεί και με το καλό θα τον περιμένουμε για τη συνέχεια»

Για την παρέμβαση του Φουρτάδο: «Η ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίζεις τέτοιες περιπτώσεις και με την έγκαιρη παρέμβαση του ιατρικού τιμ, αποφύγαμε τα χειρότερα».

Για την ισοπαλία με την Ανόρθωση: «Ήταν ένα παιχνίδι κάπως παράξενο με τη ροή που είχε η αναμέτρηση. Αρχίσαμε πολύ καλά, επιβάλαμε τον ρυθμό μας, ήρθε η στιγμή με το συμβάν με τον Τσακόν, πέρασαν λίγα λεπτά και η ομάδα έδειχνε κάπως σαστισμένη. Πήραμε το προβάδισμα με το πέναλτι και από το πουθενά έγινε κάπως άναρχο το παιχνίδι μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να μας απειλήσει, εμείς δεν κάναμε ευκαιρίες για δεύτερο γκολ και ήρθε το λάθος μας για να επιτρέψει στον αντίπαλο να σκοράρει. Ήταν δύσκολο στα επόμενα λεπτά. Δεν μας αφήνει ικανοποιημένους το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που δεν… σκοτώσαμε το ματς, ήρθε εκείνη η στιγμή και το αίσθημα που μας αφήνει είναι ότι χάσαμε δύο βαθμούς».

Για το ματς που ακολουθεί με Ομόνοια: «Πρέπει στο εξ αναβολής παιχνίδι με την Ομόνοια να παρουσιαστούμε όπως πρέπει, να αποφύγουμε τα λάθη και να είμαστε αποτελεσματικοί για να πάρουμε το αποτέλεσμα στο ντέρμπι».

Για το δύσκολο πρόγραμμα: «Μέχρι τα τέλη του 2025, ουσιαστικά πηγαίνουμε σερί. Η μοναδική δυνατότητα να παίρνει ανάσες η ομάδα είναι οι διακοπές λόγω εθνικών. Από τον Οκτώβριο θα αρχίσουν και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θα πρέπει να γίνει ειδική διαχείριση. Υπάρχουν οι επιλογές από τον προπονητή μας».