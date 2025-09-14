Ανακούφιση για Τσακόν, αύριο επιστρέφει σπίτι και ευχαριστίες στον Φουρτάδο!

Ο Βενεζουελάνος άσος υπέστη διάσειση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για προληπτική 24ωρη παρακολούθηση. Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (απεικονιστικές και αιματολογικές), τα αποτελέσματα των οποίων ήταν φυσιολογικά. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD ενημερώνει ότι ο ποδοσφαιριστής μας Yerson Ronaldo Chacón υπέστη διάσειση κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ανόρθωση. Υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες απεικονιστικές και αιματολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν φυσιολογικά.

Ο ποδοσφαιριστής μας νοσηλεύτηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για παρακολούθηση διάρκειας 24 ωρών και αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Ευχαριστούμε θερμά τον ποδοσφαιριστή της Ανόρθωσης, Furtado, για τη βοήθεια που παρείχε, καθώς και τα ιατρικά επιτελεία για την άμεση και ουσιαστική παρέμβασή τους.

Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία επιστροφή, δυνατός, στα γήπεδα.»