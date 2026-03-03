ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι εθνικές ομάδες «επηρεάζουν» Premier League και Championship: Χωρίς ματς το Πάσχα του 2027!

Ακόμα μία φορά που οι εθνικές ομάδες «επηρεάζουν» την Premier League, αλλά και την Championship!

Τι εννοούμε; Όπως αναφέρει η «Daily Mail» δεν θα συνεχιστεί η «παράδοση» με αγώνες κατά τη διάρκεια του Καθολικού Πάσχα, αφού θα υπάρξει «παράθυρο» για τις εθνικές ομάδες!

Χωρίς ματς το επόμενο Καθολικό Πάσχα σε Premier League και Championship! Τουλάχιστον, αυτό αναφέρει η «Daily Mail». Ποιος είναι ο λόγος;

Για ακόμα μία φορά οι εθνικές ομάδες «επηρεάζουν» τα δύο κορυφαία πρωταθλήματα στην Αγγλία. Σχεδόν πάντα υπάρχουν «παράθυρα» εθνικών ομάδων τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου.

Το καθολικό Πάσχα το 2027 θα «πέσει» στις 29 Μαρτίου και όπως έγινε γνωστό από τη FIFA θα υπάρξουν ματς εκείνη την περίοδο!

Επομένως, οι δύο μεγάλες κατηγορίες της Αγγλίας, δεν θα έχουν αναμετρήσεις, ενώ «παραδοσιακά» πάντα υπήρχε δράση σε αυτές τις ημέρες.

Γι’ αυτό και η επανέναρξη στο κορυφαίο επίπεδο της Αγγλίας, λογικά θα γίνει ξανά στις 3 Απριλίου με ματς για τα προημιτελικά του FA Cup!

Μάλιστα, αναφέρεται πως η FIFA δεν ρώτησε ουδέποτε τις διοργανώτριες Αρχές, αφού απλά ανακοίνωσε το πότε θα έχει αναμετρήσεις εθνικών ομάδων.

Παράλληλα, όσον αφορά τις «διακοπές» για τις εθνικές ομάδες της επόμενης σεζόν, έχει επίσης ήδη επιβεβαιωθεί ότι το αγγλικό πρωτάθλημα και η Championship θα διακοπούν μετά τις 19 Σεπτεμβρίου και δεν θα έχουν «σέντρα» μέχρι τις 9 Οκτωβρίου.

ΔΙΕΘΝΗ

