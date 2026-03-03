Η Ρεάλ Μαδρίτης... ανοίγει την πόρτα στον Γιούργκεν Κλοπ

Η ακλόνητη υποστήριξη που απολάμβανε ο Αλλβάρο Αρμπελόα πριν από λίγες εβδομάδες δεν είναι πλέον τόσο ισχυρή και όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναζητήσει νέο προπονητή για την επόμενη σεζόν.

Ο Γερμανός τεχνικός είναι ένας από τους προπονητές του οποίου το όνομα συνδέθηκε πάντα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ποτέ δεν έφτασε στη Μαδρίτη.

Τώρα, ωστόσο, η κατάσταση θα μπορούσε να πάρει μια πλήρη ανατροπή. Σύμφωνα με την L'Equipe, αναφέρεται-εκ νέου- ότι ο Κλοπ μπορεί να αποχωρήσει από την τρέχουσα θέση του ως παγκόσμιος διευθυντής ποδοσφαίρου στη Red Bull, εξαιτίας εντάσεων με στελέχη της αυστριακής εταιρείας.

Κάτι που... ανοίγει την πόρτα στη Ρεάλ Μαδρίτης για να προσπαθήσει να τον πείσει να καθίσει στον πάγκο της από την επόμενη σεζόν.

sdna.gr