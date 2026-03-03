ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η απρόσμενη πτήση του Κριστιάνο από το Ριάντ στη Μαδρίτη

Η απρόσμενη πτήση του Κριστιάνο από το Ριάντ στη Μαδρίτη

Σύμφωνα με τη Marca, ιδιωτικό αεροπλάνο που συνδέεται με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, προσγειώθηκε στη Μαδρίτη, προερχόμενο από το Ριάντ.

Εν μέσω της τεταμένης κατάστασης και του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να αποφάσισε να... πετάξει προς Μαδρίτη.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ που διαμένει στο Ριάντ, είχε σύμφωνα με δημοσιεύματα, πτήση με ιδιωτικό τζετ από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας προς εκείνη της Ισπανίας, με άφιξη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2)

Gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

