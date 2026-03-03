Η απρόσμενη πτήση του Κριστιάνο από το Ριάντ στη Μαδρίτη

Εν μέσω της τεταμένης κατάστασης και του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να αποφάσισε να... πετάξει προς Μαδρίτη.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ που διαμένει στο Ριάντ, είχε σύμφωνα με δημοσιεύματα, πτήση με ιδιωτικό τζετ από την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας προς εκείνη της Ισπανίας, με άφιξη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2)

Gazzetta.gr