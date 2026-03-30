Χαρούμενος ο Μάντζιος αλλά «δεν μου άρεσε η χαλάρωση στα τελευταία λεπτά»

Στα δύο πρόσωπα της Εθνικής στάθηκε ο Απόστολος Μάντζιος.

Ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος μίλησε μετά τη φιλική νίκη επί της Μολδαβίας για το γεγονός πως οι ποδοσφαιριστές του δεν διαχειρίστηκαν το 3-0 καθώς το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 3-2.

Αναλυτικά: «Κάθε νίκη δίνει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, τακτικά ήμασταν πολύ καλοί και κάναμε πολλές φάσεις για να πετύχουμε ακόμα περισσότερα γκολ. Στα τελευταία δέκα λεπτά λίγο χαλαρώσαμε κάτι που δεν μου άρεσε. Είναι κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου. Ίσως να υπάρχει μια δικαιολογία με τις αλλαγές που έγιναν που έπαιζαν πολλά νέα παιδιά αλλά από την άλλη δεν υπάρχει δικαιολογία να χαλαρώνουμε ή να παίζουμε χωρίς αυτοπεποίθηση χωρίς λόγο, αφού και πολύ καλά παίξαμε και πολλές φάσεις δημιουργήσαμε. Ήταν καλή η εμφάνιση μας και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο μέχρι να γίνουν οι αλλαγές. Μετά τις αλλαγές, χάσαμε κάπως τη συνοχή μας, ενώ έπαιζαν ταυτόχρονα και πολλά νέα παιδιά που θέλουν το χρόνο τους για να μπουν στην ομάδα και να προσαρμοστούν. Γενικά, κρατάμε την τακτική προσήλωση και τη διάθεση που έδειξαν τα παιδιά και είναι αυτά που μας κάνουν χαρούμενους από τα φιλικά του Μαρτίου».