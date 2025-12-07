ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ 0-2

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ 0-2

Με μεγάλο στόχο τη νίκη που θα την κρατήσει σε τροχιά εξάδας θέλει η ΑΕΛ στον σημερινό αγώνα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απέναντι στην πρώην ομάδα του νυν προπονητή της, Ούγκο Μάρτινς, την Ομόνοια Αραδίππου.

Οι γαλαζοκίτρινοι μέχρις στιγμής με 17 βαθμούς είναι στο έβδομο σκαλοπάτι του βαθμολογικού πίνακα, ενώ οι γηπεδούχοι με δέκα βαθμούς είναι στην 13η θέση.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

21' - Σουτ του Σινγκ, πάει έξω η μπάλα

18'- ΓΚΟΛ. 0-2. Με δυνατό σουτ ο Σινγκ πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ αλλά και της ΑΕΛ

4' - ΓΚΟΛ. 0-1. Μετά από σέντρα του Κονσεϊσάο, η μπάλα στήθηκε στα πόδια του Σινγκ που με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα

1' - Έναρξη του αγώνα

ΣΚΟΡΕΡ: 4', 18' Σινγκ

KIΤΡΙΝΕΣ:

OMONOIA AΡ.: Κόστιτς, Αντωνίου, Ενρίκε, Φόμπα, Βαν Μούλεμ, Ρινγκ, Πολυκάρπου, Έντουαρντς, Φατάι, Ζορζίνιο, Ποντικός

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Μπογκντάν, Στεφάνοβιτς, Γουίλερ, Σόκε, Ζντραφκόσκι, Γκλάβσιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Σινγκ, Νατέλ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη