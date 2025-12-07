LIVE: ΑΠΟΕΛ - Άρης 1-0

Σημαντικό ντέρμπι στο ΓΣΠ, με τον ΑΠΟΕΛ να φιλοξενεί τον Άρη στις 17:00 και να θέλει διακαώς τη νίκη ώστε να σταματήσει τον κατήφορο των τελευταίο τριών αγωνιστικών, όπου μετρά δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Δεν είναι μόνο, όμως, αυτό αφού ενδεχόμενη απώλεια βαθμών θα τον κρατήσει μακριά από την πρώτη θέση (τώρα βρίσκεται στο -9), ενώ δεν θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να πλησιάσει τον Άρη, από τον οποίο απέχει τώρα τέσσερις βαθμούς.

Από την άλλη η «Ελαφρά Ταξιαρχία» θα επιδιώξει τη δεύτερη σερί της νίκη με την οποία θα κρατηθεί στη δεύτερη θέση (με συγκάτοικο την Ομόνοια) και ταυτόχρονα στο -2 από την κορυφή.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Ξεκίνησε ο αγώνας:

29' Σουτ από τον Νίκολιτς, η μπάλα στα χέρια του Μπέλετς.

24' Κούρσα από τον Μαγιαμπέλα, οι αμυντικοί διώχνουν σε κόρνερ.

18' Κεφαλιά του Λαίφη η μπάλα έξω.

16' Σουτ από τον Κακουλλή, η μπάλα στα χέρια του Μπέλετς.

13' Σε θέση βολής ο Μπρόρσον μέσα στην περιοχή, η μπάλα κοντράρει και πάεθ κόρνερ.

11' Σουτ από τον Καλούλου, ο Μπέλετς δύσκολα σε κόρνερ.

8' ΓΚΟΛ για τον ΑΠΟΕΛ, 1-0: Σέντρα από τον Σταφυλίδη, εξαιρετική κεφαλιά από τον Κούτσακο, προβάδισμα για τον ΑΠΟΕΛ!

3' Ο Κακουλλής μπαίνειι επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, οι αμυντικοί διώχνουν σε κόρνερ.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού, Μπρόρσον, Λαίφης, Σταφυλίδης, Μάγιερ, Ρόσα, Σατσιάς, Κόρμπου, Κούτσακος, Ντράζιτς

Άρης: Φοδέρινγχαμ, Καλούλου, Γκόλντσον, Γιαγκό, Κορέια, Νίκολιτς, Χάμπος, Μαγιαμπέλα, Μοντνόρ, Γκομίς, Κακουλλής

ΣΚΟΡΕΡ: 8' Κούτσακος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 12' Μαγιαμπέλα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντώνης Κωνσταντινίδης

VAR: Malheiro Pinto Joao Filipe

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ιωάννου Μιχάλης