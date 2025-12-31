Σε δημοπρασία ποδοσφαιρικά... κειμήλια του Τζον Τέρι

Με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων του Ιδρύματός του, ο παλαίμαχος Άγγλος αμυντικός, Τζον Τέρι αποφάσισε να διαθέσει σε δημοπρασία ορισμένα από τα πιο εμβληματικά κειμήλια της σπουδαίας ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί online μέσω του οίκου Goldin στις 31 Δεκεμβρίου, με τους υπεύθυνους να τονίζουν πως πρόκειται για μια συλλογή που αποτυπώνει ολοκληρωμένα τις κορυφαίες στιγμές και τις συγκινήσεις μιας λαμπρής καριέρας.

Τα αντικείμενα που ξεχωρίζουν

Ανάμεσα στα αντικείμενα που ξεχωρίζουν βρίσκεται η φανέλα του τελικού του Champions League του 2008 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είναι η εμφάνιση που φορούσε ο Τέρι στο μοιραίο πέναλτι, όταν γλίστρησε στη διαδικασία, σε έναν τελικό που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και άφησε έντονο αποτύπωμα στην καριέρα του. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τη φανέλα «ποτισμένη με δάκρυα», ενώ η εκτιμώμενη αξία της φτάνει περίπου τις 4.300 ευρώ.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνεται επίσης η φανέλα από τον τελικό του Champions League του 2012 στο Μόναχο, όπου η Τσέλσι κατέκτησε για πρώτη φορά το τρόπαιο. Παρότι ο Τέρι δεν αγωνίστηκε λόγω τιμωρίας, φόρεσε την εμφάνιση στην απονομή για να σηκώσει το κύπελλο μαζί με τους συμπαίκτες του. Η αξία της συγκεκριμένης φανέλας υπολογίζεται γύρω στις 2.000 ευρώ, ενώ διαθέσιμη είναι και μια μινιατούρα του τροπαίου εκείνου του τελικού, με εκτίμηση περίπου 4.300 ευρώ.

Το αντικείμενο με τη μεγαλύτερη αξία στη συλλογή είναι το μετάλλιο της Premier League της σεζόν 2004-05, όταν ο Τέρι, ως αρχηγός, οδήγησε την Τσέλσι στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματός της έπειτα από μισό αιώνα, στην πρώτη χρονιά του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της ομάδας. Η τιμή του μεταλλίου εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει ακόμη και τις 86.000 ευρώ.

Συνολικά, στη δημοπρασία διατίθενται 26 αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και φανέλες που αντάλλαξε ο Τέρι με μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι, με αξίες που κυμαίνονται από 10.000 έως 25.000 ευρώ.

