O Μιναμίνο ήταν μια ανάσα από μεγάλη ελληνική ομάδα

Αποκάλυψη για την τεράστια μεταγραφή που «δούλευε» αθόρυβα ο Παναθηναϊκός και είχε φτάσει πολύ κοντά να την ολοκληρώσει. Πώς ο τραυματισμός τα τίναξε όλα στον αέρα και η εντολή του Ράφα Μπενίτεθ για τις κινήσεις του Ιανουαρίου.

Με την καθοδήγηση του Ράφα Μπεντίτεθ στον Παναθηναϊκό δουλεύουν τον τελευταίο 1.5 μήνα (έχουν κάνει ήδη την σχετική προεργασία) τους μεγάλους και πανάκριβους μεταγραφικούς στόχους που είχαν ή και συνεχίζουν να έχουν από το εξωτερικό. Και μάλιστα από αγορές όπως η αγγλική, η ισπανική και η γαλλική!

Όπως άλλωστε έχουμε επανειλημμένα επισημάνει υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι (με ...ονόματα και ποδοσφαιρικές διευθύνσεις), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι παίκτες που γνωρίζει και μπορεί να έχει επαφή ο ίδιος, ο Ράφα Μπενίτεθ. Με το κοινό στοιχείο εκτός των ποδοσφαιρικών χαρακτηριστικών, πως όλοι είναι σε ηλικίες που γράφει το... δυο μπροστά, με πολύ υψηλές χρηματιστηριακές αξίες, από ανώτερα πρωταθλήματα, με μεταπωλητική αξία και που όλων τα συμβόλαια τελειώνουν το καλοκαίρι του 2026!!!

Ο τραυματισμός χάλασε τη μεταγραφή ρεκόρ Μιναμίνο στον Παναθηναϊκό

O Τακούμι Μιναμίνο είναι 30χρονος Ιάπωνας διεθνής μεσοεπιθετικός (73 συμμετοχές - 26 γκολ), με 12.000.000 σημερινή χρηματιστηριακή αξία (20 εκατομμύρια είχε πάει η μετοχή του τον Μάρτιο του 2024), μεταγραφή 8,5 εκατομμυρίων του Κλόπ στη Λίβερπουλ το 2020, που πουλήθηκε το 2022 15.000.000 στην Μονακό, στην οποία αγωνίζεται ακόμη.

Την τρέχουσα σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις (και στο Τσάμπιονς Λιγκ) κατέγραψε 21 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ. Πριν από 10 ημέρες όμως, η σεζόν τελείωσε πρόωρα για τον Μιναμίνο αφού υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού!

Εκτός από τον Ιάπωνα άσο όμως, αυτό ήταν ένα... μικρό σοκ και για τον Παναθηναϊκό!!! Σύμφωνα με απόλυτα αξιόπιστες μανατζερικές πηγές, οι "πράσινοι" δούλευαν και είχαν προχωρήσει με τους Μονεγάσκους την υπόθεση αγοράς του Μιναμίνο! Ήταν ο μεγάλος τους μεταγραφικός στόχος για τον Γενάρη, ένας πολυσύνθετος και ποιοτικός μεσοεπιθετικός - με γκολ και ασίστ - που με την ίδια άνεση θα μπορούσε να αγωνιστεί αριστερός εξτρεμ και "10άρι".

Προφανώς και θα ήταν upgrade των θέσεων σε σχέση με τον Τζούρισιτς, ουσιαστικά όμως, θα ήταν ο διάδοχος του... Ουναχί με τον Αλαφούζο να σκάει τα λεφτά που δεν έσκασε για τον Μαροκινό. Μιλάμε για μια μεταγραφή/ αγορά με ποσό που θα πήγαινε πολύ ψηλά (πιθανότατα θα έγραφε και ρεκόρ), αλλά και ένας σύγχρονος παίκτης προσωπικότητα, από το τοπ επίπεδο και... τριών θέσεων (όλες πίσω από τον φουνταριστό).

Άτυχος , λοιπόν, ο Μιναμίνο με τον σοβαρό τραυματισμό, άτυχος και ο Παναθηναϊκός αφού φέρεται να είχε φτάσει κοντά σε ένα σπουδαίο deal.

