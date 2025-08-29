Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης

Ενημέρωση από την Ένωση Νέων Παραλιμνίου για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου. Αναλυτικά:

«Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Ε.Ν.Π. Με το τέλος της Έκτακτης Εκλογικής Συνέλευσης του Σωματείου Ε.Ν.Π. που πραγματοποιήθηκε χθες 28/08/2025, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εκλεγεί τα πιο κάτω πρόσωπα:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ

3. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΟΥΡΗΣ

5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥ

6. ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ

7. ΤΑΣΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ

8. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΜΑ

9. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ

10. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΚΗΣ

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις καταστατικές αλλαγές που εκρίθηκαν χθες, θα είναι 3 χρόνια.Το νέο Δ.Σ. θα καταρτιστεί σε σώμα εντός μίας εβδομάδας».