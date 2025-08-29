ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης

Ενημέρωση από την Ένωση Νέων Παραλιμνίου για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου. Αναλυτικά:

«Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Ε.Ν.Π. Με το τέλος της Έκτακτης Εκλογικής Συνέλευσης του Σωματείου Ε.Ν.Π. που πραγματοποιήθηκε χθες 28/08/2025, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εκλεγεί τα πιο κάτω πρόσωπα:

1. ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ

3. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΟΥΡΗΣ

5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥ

6. ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ

7. ΤΑΣΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ

8. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΜΑ

9. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ

10. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΚΗΣ

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις καταστατικές αλλαγές που εκρίθηκαν χθες, θα είναι 3 χρόνια.Το νέο Δ.Σ. θα καταρτιστεί σε σώμα εντός μίας εβδομάδας».

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη