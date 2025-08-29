Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ενημέρωση από την Ένωση Νέων Παραλιμνίου για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου. Αναλυτικά:
«Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Ε.Ν.Π. Με το τέλος της Έκτακτης Εκλογικής Συνέλευσης του Σωματείου Ε.Ν.Π. που πραγματοποιήθηκε χθες 28/08/2025, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εκλεγεί τα πιο κάτω πρόσωπα:
1. ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ
3. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΟΥΡΗΣ
5. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
6. ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ
7. ΤΑΣΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
8. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΜΑ
9. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ
10. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΚΗΣ
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις καταστατικές αλλαγές που εκρίθηκαν χθες, θα είναι 3 χρόνια.Το νέο Δ.Σ. θα καταρτιστεί σε σώμα εντός μίας εβδομάδας».