Συλλήψεις για τα επεισόδια στη Λεμεσό

Μετά το χθεσινό ντέρμπι ανάμεσα σε Απόλλων και ΑΠΟΕΛ στο «Αλφαμέγα», η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις λόγω επεισοδίων κατά την αναχώρηση των φιλάθλων.

Συγκεκριμένα, ομάδα οπαδών επιτέθηκε σε Αστυνομικούς, εκτοξεύοντας πέτρες.

Η Αστυνομία προχώρησε σε χρήση χημικών, καθώς και του «Αίαντα» για τον έλεγχο της κατάστασης.

Η Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα, ηλικίας 25 και 23 ετών. Ο ένας κατηγορείται για δημόσια εξύβριση και άλλος για επίθεση σε Αστυνομικό.