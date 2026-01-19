Συλλήψεις για τα επεισόδια στη Λεμεσό
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων.
Μετά το χθεσινό ντέρμπι ανάμεσα σε Απόλλων και ΑΠΟΕΛ στο «Αλφαμέγα», η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις λόγω επεισοδίων κατά την αναχώρηση των φιλάθλων.
Συγκεκριμένα, ομάδα οπαδών επιτέθηκε σε Αστυνομικούς, εκτοξεύοντας πέτρες.
Η Αστυνομία προχώρησε σε χρήση χημικών, καθώς και του «Αίαντα» για τον έλεγχο της κατάστασης.
Η Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα, ηλικίας 25 και 23 ετών. Ο ένας κατηγορείται για δημόσια εξύβριση και άλλος για επίθεση σε Αστυνομικό.