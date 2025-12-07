Για την κορυφή των Άλπεων!

Οι αγώνες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων την ερχόμενη εβδομάδα σηματοδοτούν το… μπάσιμο στην τελική ευθεία της League Phase και ταυτόχρονα αυξάνουν την αγωνία σε ό,τι αφορά στην έκβαση της προσπάθειας της Κύπρου να τερματίσει στη 15η θέση της κατάταξης πενταετίας της UEFA, κερδίζοντας πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο (δεύτερο στο Champions League) για τη σεζόν 2027/28. Με την Πάφο να δίνει τον έκτο (από τους οκτώ) αγώνα της στη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης και τις Ομόνοια, ΑΕΚ να παίζουν τον προτελευταίο (από τους έξι) αγώνες τους στη League Phase του Conference League, πρόκειται για ένα εξαιρετικά κρίσιμο σταυροδρόμι στην πορεία αναρρίχησης της Κύπρου στην… κορυφή των Άλπεων.

Ο παραλληλισμός δεν είναι τυχαίος. Οι δύο πιο στενά συνδεδεμένες με την αλπική οροσειρά χώρες, Ελβετία και Αυστρία, είναι ακριβώς αυτές που καλούμαστε να προσπεράσουμε για να καταλάβουμε τη 15η θέση και το μεγάλο έπαθλο που αυτή προσφέρει.

Πριν από πέντε βδομάδες τονίζαμε ότι ο πολύ καλός απολογισμός της Κύπρου, σε συνδυασμό με την, απροσδόκητη, κάκιστη πορεία όλων σχεδόν των ανταγωνιστών μας, είχε μειώσει την απόστασή μας από την προνομιούχα θέση στους μόλις 1.713 βαθμούς, ενώ στο ξεκίνημα τη σεζόν ήταν μεγαλύτερη των 6.000. Δύο αγωνιστικές μετά, βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής, καθώς απέχουμε από τη 15η Ελβετία μόλις 313 βαθμούς, διαφορά που καλύπτεται με μόλις μία νίκη! Την ίδια ώρα, οι χώρες που έχουμε προσπεράσει, βλέπουν πλέον για τα καλά την… πλάτη μας και δεν έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες.

Θυμίζουμε πως η Πάφος, που με 6β. είναι στην 24η θέση του Champions League, αντιμετωπίζει την Τετάρτη (10/12, 22:00) τη Γιουβέντους στο Τορίνο (ακολουθούν Τσέλσι εκτός, Σλάβια εντός), η ΑΕΚ, που με 8β. είναι έβδομη στο Conference League φιλοξενείται την Πέμπτη (11/12, 19:45) από τη σουηδική Χάκεν (και ολοκληρώνει εντός με Σκεντίγια), ενώ την ίδια μέρα (11/12, 22:00) για την ίδια διοργάνωση, η Ομόνοια, που με 5β. είναι 21η, φιλοξενείται από τη Ραπίντ Βιέννης, σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο ματς κόντρα σε δύσκολο αντίπαλο (ολοκληρώνει εντός με Ρακόφ).

Πιο κάτω αναλύονται τα δεδομένα κάθε ομάδας των χωρών που βρίσκονται στη μάχη της 15άδας και εκτιμώνται οι πιθανότητες της Κύπρου απέναντι σε κάθε συνδιεκδικητή του πέμπτου ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Ελβετία (+313 βαθμοί από Κύπρο)

Βασιλεία:Aγωνίζεται στο Europa League, έχει έξι βαθμούς (24η) και αντιμετωπίζει Άστον Βίλα (εντός), Σάλτζμπουργκ (εκτός) και Πλζεν (εντός).

Γιανγκ Μπόις:Αγωνίζεται στο Europa League, έχει έξι βαθμούς (26η) και αντιμετωπίζει Λιλ (εντός), Λιόν (εντός) και Στουτγκάρδη (εκτός).

Λωζάνη:Αγωνίζεται στο Conference League, έχει επτά βαθμούς (13η) και αντιμετωπίζει Λουγκάνο (εντός) και Φιορεντίνα (εντός).

Πρόκειται για τη μεγάλη μας αντίπαλο με την οποία θα… αναμετρηθούμε για τη 15η θέση, σε μια μάχη που αναμένεται να κριθεί στα νοκ-άουτ, καθώς η απόσταση είναι εξαιρετικά κοντινή και οι ισορροπίες λεπτές. Οι 313 βαθμοί που μας χωρίζουν καλύπτονται με μία νίκη μας! Σημειώνεται ότι επειδή ξεκίνησε τη σεζόν με πέντε ομάδες, παίρνει λιγότερους βαθμούς για κάθε θετικό αποτέλεσμα (400β. για νίκη και 200β. για ισοπαλία, έναντι 500 και 250 αντίστοιχα που παίρνει η Κύπρος). Από την άλλη, οι Ελβετοί έχουν να δώσουν ένα περισσότερο παιχνίδι στη League Phase (οκτώ έναντι επτά της Κύπρου). Το μεγάλο αρνητικό για την Κύπρο είναι ότι και οι τρεις ελβετικές ομάδες έχουν καλές πιθανότητες πρόκρισης, ωστόσο, οι δύο που συμμετέχουν στο Europa League κυμαίνονται στο όριο της 24άδας και έτσι δεν αποκλείεται να προκριθεί μόνο η Λωζάνη, κάτι που θα μας αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες, ιδιαίτερα αν εμείς στείλουμε περισσότερες ομάδες στα νοκ-άουτ.

Αυστρία (+63 βαθμοί από Κύπρο)

Στουρμ Γκρατς:Αγωνίζεται στο Europa League, έχει τέσσερις βαθμούς (28η) και αντιμετωπίζει Ερυθρό Αστέρα (εντός), Φέγενορντ (εκτός) και Μπραν (εντός).

Σάλτσμπουργκ:Αγωνίζεται στο Europa League, έχει τρεις βαθμούς (29η) και αντιμετωπίζει Φράιμπουργκ (εκτός), Βασιλεία (εντός) και Άστον Βίλα (εκτός).

Ραπίντ Βιέννης:Αγωνίζεται στο Conference League, έχει μηδέν βαθμούς (36η) και αντιμετωπίζει Ομόνοια (εντός) και Ζρίνσκι (εκτός).

Παρότι αυτή τη στιγμή η Αυστρία βρίσκεται από πάνω μας, η λογική λέει ότι την… έχουμε. Κατ’ αρχάς, η Ραπίντ πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα αποκλειστεί, ενώ οι δύο ομάδες της που συμμετέχουν στο Europa League βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκτός 24άδας και πολύ δύσκολα θα προκριθούν και οι δύο (ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα της Σάλτσμπουργκ). Πέραν τούτου, η διαφορά των 63 βαθμών είναι τόσο μικρή, που θα καλυφθεί ακόμη κι αν πάρουμε τα ίδια αποτελέσματα, καθώς για κάθε νίκη εμείς κερδίζουμε 100 βαθμούς περισσότερους (500 έναντι 400) και για κάθε ισοπαλία 50 περισσότερους (250 έναντι 200). Βάσει τούτου, είναι πιθανόν ακόμη και το σενάριο να προσπεράσουμε τους Αυστριακούς έχοντας χειρότερο απολογισμό (π.χ. με πέντε νίκες μας θα πάρουμε 2.500 βαθμούς, ενώ αυτοί με έξι νίκες θα πάρουν 2.400).

Σκοτία (-2.337 από Κύπρο)

Σέλτικ:Αγωνίζεται στo Europa League, έχει επτά βαθμούς (21η) και αντιμετωπίζει Ρόμα (εντός), Μπολόνια (εκτός) και Ουτρέχτη (εντός).

Ρέιντζερς:Αγωνίζεται στο Europa League, έχει έναν βαθμό (33η) και αντιμετωπίζει Φερεντσβάρος (εκτός), Λουντογκόρετς (εντός) και Πόρτο (εκτός).

Αμπερντίν:Aγωνίζεται στο Conference League, έχει δύο βαθμούς (33η) και αντιμετωπίζει Στρασβούργο (εντός) και Σπάρτα Πράγας (εκτός).

Η απόστασή μας δεν είναι τόσο μεγάλη, ωστόσο από τη στιγμή που οι Σκωτσέζοι ξεκίνησαν με πέντε ομάδες και παίρνουν μόνο 400β. για κάθε νίκη (ενώ εμείς 500), καθίσταται ακόμη πιο απομακρυσμένο το σενάριο να μας προσπεράσουν, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο μία ομάδα τους (η Σέλτικ) έχει καλές πιθανότητες να προχωρήσει στα νοκ-άουτ. Σημειώνεται ότι με την υφιστάμενη απόσταση χρειάζονται έξι νίκες για να μας προσπεράσουν.

Σουηδία (-3.412 από Κύπρο)

Μάλμε:Αγωνίζεται στο Europa League, έχει έναν βαθμό (34η) και αντιμετωπίζει Πόρτο (εκτός), Ερυθρό Αστέρα (εντός) και Γκενκ (εκτός).

Χάκεν:Παίζει στο Conference League, έχει δύο βαθμούς και αντιμετωπίζει ΑΕΚ Λάρνακας (εντός) και Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός).

Δεν υπάρχουν ρεαλιστικές ελπίδες να μας ξεπεράσουν οι Σουηδοί, δεδομένου ότι μας χωρίζει απόσταση που ισοδυναμεί με οκτώ νίκες και μία ισοπαλία. Ούτως ή άλλως το επικρατέστερο ενδεχόμενο είναι να αποκλειστούν και οι δύο ομάδες της, όμως, ακόμη κι αν αυτό δεν συμβεί, δεν αναμένεται να κινδυνέψουμε.

Ισραήλ (-5.287 από Κύπρο)

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Αγωνίζεται στο Europa League, έχει έναν βαθμό (35η) και αντιμετωπίζει Στουτγκάρδη (εκτός), Φράιμπουργκ (εκτός) και Μπολόνια (εντός).

Πέραν του ότι ο αποκλεισμός της μοναδικός εκπροσώπου της χώρας θεωρείται σχεδόν σίγουρος, η διαφορά μας είναι τόσο μεγάλη (ισοδυναμεί με 13 νίκες και μία ισοπαλία) που ακόμη κι αν οι ομάδες μας κάνουν επτά ήττες στα ισάριθμα παιχνίδια που τους απέμειναν στη League Phase, για να μας προσπεράσει το Ισραήλ θα χρειαστεί η Μακάμπι να… κατακτήσει το Europa νικώντας όλα ανεξαιρέτως τα παιχνίδια στη διαδρομή!