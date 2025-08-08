ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκινάει το... μοντάρισμα

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Το πλάνο του Κάναντι ενόψει ΑΕΛ.

Στο σημερινό φιλικό στο «Αλφαμέγα», απέναντι στην ΑΕΚ, που θα γίνει προς τιμήν του Ιβάν Τρισκόφσκι, ξεκινά το μοντάρισμα της Ένωσης. Ο Νταμίρ Κάναντι προσανατολίζεται να ξεκινήσει με τη βασική ενδεκάδα. Είμαστε δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και ο Αυστριακός τεχνικός μάλλον θα τεστάρει ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ για να μετρήσει και δυνάμεις.

Μέσα οι νεοαποκτηθέντες

Αρκετοί από τους νεοαποκτηθέντες θα ξεκινήσουν βασικοί. Ο 31χρονος Αυστριακός τερματοφύλακας Μάρκους Κούστερ αναμένεται ότι θα ξεκινήσει βασικός. Στην ενδεκάδα θα είναι και ο 34χρονος Αυστριακός δεξιός μπακ Εμάνουελ Σάκιτς. Επίσης, ο Βραζιλιάνος επιτελικός Έλτζιο Λόχαν, ο Κροάτης μέσος Μάρκο Ντίρα, ο Σλοβένος εξτρέμ Γκαλ Κούρεζ, ο Κροάτης επιθετικός Ιβάν Λάτσα, ο Ελλαδίτης στόπερ Σπύρος Ρισβάνης και ο Νιγηριανός στόπερ Εμάνουελ Οκέκε ετοιμάζονται και αυτοί για να πάρουν φανέλα βασικού.

Μουσελιάνι και Χαραλάμπους

Οι περσινοί επιθετικοί είναι και αυτοί σε πρώτο πλάνο. Ο Ζουράμπ Μουσελιάνι μάλλον θα είναι στην κορυφή. Θέση στην επίθεση διεκδικεί και ο φορμαρισμένος Μιχάλης Χαραλάμπους που είναι ο πρώτος σκόρερ στην προετοιμασία με τρία γκολ.

Ακόμη δύο

Μετά το σημερινό φιλικό με την ΑΕΛ απομένουν ακόμη δύο φιλικά με τα οποία θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Με την Αναγέννηση στις 14 Αυγούστου και με τον ΑΠΟΕΛ στις 16 Αυγούστου.

 

 

