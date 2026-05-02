Άνετη νίκη για την Ανόρθωση και... πρωτιά

Η Ανόρθωση, όπως αναμενόταν κέρδισε την Ένωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με 2-0 και με το πέρας της 5ης αγωνιστικής των πλέι άουτ, σκαρφάλωσε στην κορυφή του β΄ ομίλου, έχοντας 42 βαθμούς, έναν περισσότερο από την ΑΕΛ.

Αν και άργησε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα αφού αυτή ήρθε στο 43ο λεπτό με πέναλτι από τον Κίκο, στη συνέχεια διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και απλοποίησε τα πράγματα στο 63ο λεπτό με τον Ντα Κρουζ.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Τάντι (89΄ Καραμανώλης), Κατελάρης, Μπέργκστρομ Τόσιτς, Κίκο (76′ Σατίν), Ιωάννου, Χρυσοστόμου (64′ Ντιόν), Σένσι (76΄ Μίντεντορπ), Ντα Κρουζ, Ηλία (64′ Βούκιτς).

ΕΝΩΣΗ: Λαζάρ, Σάκιτς, Ρισβάνης, Ιωάννου, Κοζάρ (85΄ Κοσμάς), Σ. Σολωμού, Κατσιάρης (66΄ Ίμερι), Κύζας (46΄ Κουρέζ), Καζάν (66′ Δ. Σολωμού), Έλα (85΄ Σιμονόφσκι), Χαραλάμπους.

ΣΚΟΡΕΡ: 43΄ πεν. Κίκο, 63΄ Ντα Κρουζ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 53΄ Τάντι, 67΄ Βούκιτς / 26΄ Κοζάρ, 62΄ Ρισβάνης

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Σολωμού Δημήτρης