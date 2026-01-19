Στη χειρότερη στιγμή, όμως οφείλει να σηκώσει κεφάλι...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πετάει για Λονδίνο με στόχο μία σπουδαία υπέρβαση η Πάφος FC.

Δεν έχει χρόνο να... μοιρολογεί η Πάφος FC. Σαφώς και η ήττα από τον Ολυμπιακό, πληγώνει και φέρνει οπισθοχώρηση στον βαθμολογικό πίνακα, όμως οφείλει να κοιτάξει μπροστά και να προσηλωθεί στο νέο ραντεβού με τα... αστέρια. Και το σκηνικό από σήμερα μεταφέρεται στο Λονδίνο εκεί όπου στις 22:00 το βράδι της Τετάρτης θα παίξει με την Τσέλσι. Η αποστολή είναι προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 08:00 το πρωϊ

Με έξι βαθμούς στη συγκομιδή της, θα ψάξει για κέρδος ώστε στο φινάλε (με Σλάβια Πράγας) να παίξει τα ρέστα της για είσοδο στην 24άδα της League phase του Champions League.

Σίγουρα δεν πάει με τις κατάλληλες προϋποθέσεις αφού πέραν από το χαστούκι, το ματς με τους μαυροπράσινους έφερε και αγωνιστικές πληγές μιας και οι Νταβίντ Λουίζ, Γκολντάρ και Κορέια, πιθανόν να μην είναι σε θέση να παίξουν στο κομβικό ματς με τους Λονδρέζους. Και όλα αυτά, ντεφορμάρισμα αλλά και τραυματισμοί, ήρθαν σε μία... ανεπιθύμητη περίοδο με συνεχόμενα ματς.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, οφείλει να σηκώσει κεφάλι αφού για ένα δεκαήμερο έχει πολλές προκλήσεις μπροστά της και θέλει να είναι συνεπέστατη. 

