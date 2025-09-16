Και επέστρεψε πίσω με το διπλό, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ντιναμό Κιέβου με 0-1 και του Ερυθρού Αστέρα με 1-2. Θα προσπαθήσει να το πράξει και στην 4η της αποστολή, η οποία όμως δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Οι πρωταθλητές πετάνε το πρωί για Αθήνα, όπου το βράδυ της Τετάρτης (19:45) θα παίξουν με τον Ολυμπιακό Πειραιώς στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Μία ιστορική στιγμή για την κυπριακή ομάδα που για πρώτη φορά συμμετέχει στην ελίτ των κορυφαίων ομάδων. Και εκτός από τη δόξα, είναι μπόλικο και το χρήμα από τα μπόνους νικών (2,1 εκατομμύρια) και ισοπαλιών (700.000).

Πάει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με σκοπό το κέρδος. Δεν είναι εύκολη η αποστολή, όμως η παφιακή ομάδα μας απέδειξε σε όλο αυτό της το οδοιπορικό πως τίποτα δεν είναι απίθανο. Και αυτό το... καρέ θα είναι ξεχωριστό αφού θα συνδυάσει την πρώτη της παρουσία με διπλό. Σαφώς και δεν θα τη χαλάσει η ισοπαλία, όμως δηλώνει πανέτοιμη για το πρώτο μπαμ.

Αναμονή για δύo

Οι Κώστας Πηλέας και Μονς Μπασουαμινά αντιμετώπισαν κάποιες ενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες και δεν έπαιξαν στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Υπάρχει λοιπόν αναμονή κατά πόσο θα είναι καλά και να μπουν στο οπλοστάσιο. Ο πρώτος ασφαλώς αποτέλεσε ισχυρό όπλο στην πορεία για είσοδο στους χρυσοφόρους ομίλους.

Xωρίς Μαρτίνς ο Ολυμπιακός

Ο τραυματισμός του Ζέλσον Μαρτίνς -όπως όλα δείχνουν- δεν θα του επιτρέψει να δώσει το «παρών» στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League με αντίπαλο την Πάφος FC. Κόντρα στον Πανσερραϊκό είχε ενοχλήσεις από το 10ο λεπτό και έγινε αλλαγή στο 18ο, για να μπει ο Στρεφέτσα.