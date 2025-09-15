Πώς τοποθετούνται στην Πάφο FC για την ήττα από Απόλλωνα και τα… διακριτικά στην Αθήνα

Για όλα τα θέματα που αφορούν την Πάφο FC σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου της παφιακής ομάδας, Χριστόφορος Ματθαίου, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

Για την ήττα από τον Απόλλωνα: «Ήταν ξεκάθαρο πως ήμασταν μακριά από τον καλό μας εαυτό, γενικά η εμφάνιση ήταν πολύ μέτρια, ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος ήταν δύσκολο να πάρουμε ρυθμό, υπήρχαν πολλές διακοπές, δεν ήμασταν καλοί, αλλά όταν μείναμε με δέκα παίκτες σχετικά νωρίς ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσουμε. Ο τρόπος που χάσαμε το παιχνίδι ήταν δύσκολο να πάρουμε κάτι άλλο. Είναι και οι ήττες στο ποδόσφαιρο».

Για τα σχόλια που υπάρχουν και αν επηρέασε το παιχνίδι που έρχεται στο Τσάμπιονς Λιγκ: «Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το πράγμα και να συζητούμε έτσι πριν τα παιχνίδια στο Τσάμπιονς Λιγκ, ήμασταν μέτριοι σε αυτό το παιχνίδι, μείναμε και με δέκα παίκτες, ήταν δύσκολο να πάρουμε κάτι απ’ το ματς».

Για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Μέχρι στιγμής θα έχουμε 400 φίλους που θα ταξιδέψουν μαζί μας. Η ομάδα θα ταξιδέψει αύριο το πρωί, το απόγευμα θα είναι η προπόνηση και η συνέντευξη τύπου και την Τετάρτη το μεγάλο ματς. Είμαστε το αουτσάιντερ σίγουρα, όμως η ομάδα μας απέδειξε πως δεν φοβάται κανένα και θα παλέψουμε για ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για το αν υπάρχει ανησυχία στον κόσμο για την Αθήνα: «Γενικά όταν αγωνίζεσαι στο εξωτερικό είναι κάτι που πρέπει να το συνηθίσουν οι φίλοι της ομάδας μας να μην κυκλοφορούν στην πόλη με διακριτικά της ομάδας. Είναι ένας κανόνας γενικά αυτός όχι μόνο για το ματς της Τετάρτης».

Για το αγωνιστικό κομμάτι: «Έχουμε άλλες δύο προπονήσεις. Δεν ήταν 100% έτοιμοι οι Πηλέας και Μπασουαμινά, ελπίζουμε να ανεβάσουν ρυθμό και να είναι μαζί μας».

Για τον Λούκασεν: «Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ποιο ματς θα χάσει».