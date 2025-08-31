Ντουπόφ: «Συναρπαστική η κλήρωση – Ορόσημο η μεταγραφή του Νταβίντ Λουίζ»

Η Πάφος FC παρουσιάζει μια αποκλειστική και εκτενή συνέντευξη με τον πρόεδρο του συλλόγου, κ. Ρομάν Ντούμποφ. Σε αυτή τη συνέντευξη, ο κ. Ντούμποφ κάνει έναν απολογισμό των ιστορικών επιτευγμάτων της ομάδας, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει τα φιλόδοξα σχέδια που έχει για το μέλλον του συλλόγου.

Αναφέρεται μεταξύ άλλων στην πρόσφατη ευρωπαϊκή κλήρωση, χαρακτηρίζοντάς την συναρπαστική, καθώς και στη σπουδαία μεταγραφή του Νταβίντ Λουίζ, την οποία θεωρεί ως σημείο-ορόσημο για την εξέλιξη και την αναγνώριση της Πάφος FC σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

— Καλησπέρα. Πώς θα αξιολογούσατε την περασμένη σεζόν;

— Η σεζόν αποδείχθηκε αρκετά ανάμεικτη. Πέρυσι θέσαμε πιο φιλόδοξους στόχους. Δυστυχώς, χάσαμε τόσο το Super Cup όσο και τους τελικούς του Κυπέλλου — και αυτό μας άφησε με μια γλυκόπικρη αίσθηση. Ταυτόχρονα, η κατάκτηση του πρωταθλήματος και η καλή απόδοση στο Conference League ήταν πολύ δυνατές στιγμές. Αλλά οι ήττες και τα πράγματα που αφήσαμε ημιτελή μας υπενθυμίζουν ότι έχουμε ακόμα περιθώρια να αναπτυχθούμε, να γίνουμε μεγαλύτεροι και καλύτεροι, να κάνουμε το επόμενο βήμα στην ιστορία μας. Σήμερα, η Πάφος έφτασε στο Champions League — αυτό είναι πραγματικά ένα ιστορικό επίτευγμα. Αλλά η ιστορία δεν αφορά μόνο μια στιγμή. αφορά αυτό που χτίζουμε από εδώ.

— Πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι η Πάφος προκρίθηκε στο Champions League;

— Είναι, φυσικά, μεγάλη μου χαρά. Θέλω να συγχαρώ όλους τους οπαδούς μας, κάθε μέλος του προσωπικού του συλλόγου και κάθε παίκτη. Πίσω από αυτό το επίτευγμα κρύβεται μια τεράστια ποσότητα δουλειάς, προσπάθειας και αφοσίωσης — από κάθε γωνιά του συλλόγου: από το κούρεμα του γρασιδιού και την προετοιμασία των γευμάτων μέχρι τις προσπάθειες κάθε ποδοσφαιριστή, ο οποίος έδωσε ό,τι μπορούσε. Ταυτόχρονα, αυτό δεν είναι σύμπτωση. Πριν από έξι χρόνια, παρουσιάσαμε ένα σχέδιο για το πώς θα το πετύχουμε αυτό και το ακολουθήσαμε βήμα προς βήμα — θέτοντας στόχους, φτάνοντας σε ορόσημα σε κάθε τμήμα. Το αποτέλεσμα είναι το ποδόσφαιρο του Champions League. Αλλά αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα: δεν θέλουμε να είμαστε απλώς συμμετέχοντες, θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε αυτή η επιτυχία να μην είναι μια μεμονωμένη επιτυχία. Θέλουμε να ανταγωνιστούμε, να εμπνεύσουμε και να δείξουμε ότι ακόμη και ένας σύλλογος από μια μικρή πόλη μπορεί να ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο.

— Πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Champions League;

— Είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Είναι συναρπαστικό να αντιμετωπίζεις αντιπάλους τόσο υψηλού επιπέδου. επίπεδο, για να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας απέναντί ​​τους και να δούμε ποιες ευκαιρίες έχουμε. Φυσικά, αυτό θα είναι μια σπουδαία εμπειρία και για τους οπαδούς μας. Θα δούμε μεγάλους συλλόγους τόσο εδώ στην Κύπρο όσο και ταξιδεύω επίσης σε υπέροχες πόλεις όπως το Λονδίνο και το Τορίνο. Είναι επίσης χαρά μου που έχω την ευκαιρία να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό — να δημιουργήσει ένα ελληνοκυπριακό ντέρμπι και να παρακολουθήσει πώς ο καλύτερος Οι ομάδες της Κύπρου και της Ελλάδας αντιμετωπίζονται μεταξύ τους. Όλα αυτά μας δίνουν επιπλέον κίνητρο.

— Έχετε κάποιες ιδιαίτερες αναμνήσεις που συνδέονται με αυτή τη στιγμή;

— Ναι, πριν από μερικά χρόνια ήταν τα γενέθλια του Χάρη (Διευθύνοντος Συμβούλου της Πάφος FC) και του έκανα μια εκδρομή στο Στάμφορντ Μπριτζ για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Τσέλσι. Καθόμασταν εκεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, τον κοίταξα και του είπα: «Χάρη, σε μερικά χρόνια θα παίζουμε σε αυτό το στάδιο».

— Και πώς αντέδρασε;

— Τον ρώτησα: «Είσαι έτοιμος γι' αυτό;» Με κοίταξε και γέλασε. Σήμερα, θέλω να υπενθυμίστε του ότι πρέπει πάντα να είναι έτοιμος για την επόμενη πρόκληση. Και όχι μόνο αυτός — αλλά κάθε έναν από τους ποδοσφαιριστές μας, κάθε παίκτη και κάθε μέλος του συλλόγου μας.

— Ποια είναι τα σχέδια της ομάδας για την ερχόμενη σεζόν; Υπάρχουν τυχόν πρόσθετοι στόχοι;

— Δεν υπάρχει μυστικό εδώ: όλοι οι στόχοι μας είναι κυριολεκτικά αναρτημένοι στα αποδυτήρια — σε κάθε πόρτα στην προπονητική βάση και στα αποδυτήρια κάθε παίκτη. Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε διοργάνωση που να συμμετέχουν και να είναι ηγέτες στο πρωτάθλημα σε όλους τους τομείς. Και όχι μόνο σε ποδοσφαιρικούς όρους, αλλά και σε μάρκετινγκ, επιχειρήσεις και εμπορικές δραστηριότητες. Η αποστολή μας είναι να αναπτυχθούμε ως σύλλογος, ως οργανισμός και ως σύμβολο για την πόλη μας. Θέλουμε κάθε παίκτης, μέλος του προσωπικού και οπαδός να πιστεύει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν είμαστε ενωμένοι.

— Κατά τη διάρκεια της offseason, υπήρξαν κάποιες βασικές εξελίξεις: υπογράψατε τον David Luiz, αν και συνολικά η ομάδα δεν έκανε πολλές μεταγραφές, και ταυτόχρονα, αρκετοί ηγέτες αριστερά. Πώς αξιολογείτε την μεταγραφική περίοδο; Υπήρχε πιθανότητα να κρατηθούν ηγέτες όπως ο Χάιρο και ο Σίλβα;

— Με τον Ζάιρο, η κατάσταση ξεκαθάρισε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Είχαμε μια ανοιχτή και θετική συζήτηση για το μέλλον του. Έδωσε στον σύλλογο μια τεράστια ώθηση, πέρασε τέσσερα χρόνια μαζί μας και ήταν ένας πραγματικός ηγέτης και αρχηγός. Αλλά στα 34 του, το επόμενο συμβόλαιο θα μπορούσε να είναι το τελευταίο του. Επαγγελματικά, ήθελα να τον κρατήσω στην ομάδα μας, αλλά σε ανθρώπινο επίπεδο το κατάλαβα: η φροντίδα της οικογένειάς του ήταν ζωτικής σημασίας, καθώς μια ποδοσφαιρική καριέρα είναι σύντομη. Αποφασίσαμε να τον βοηθήσουμε να βρει έναν σύλλογο στο εξωτερικό που να ταιριάζει με τις οικονομικές του προσδοκίες. Είναι ένα τριετές συμβόλαιο βάσει του οποίου θα κερδίζει σχεδόν περισσότερα από ό,τι σε ολόκληρη την προηγούμενη καριέρα του. Χαίρομαι πολύ γι' αυτόν και ελπίζω να συναντηθούμε ξανά, ίσως ακόμη και σε προπονητικό ρόλο - είναι μια χαρισματική προσωπικότητα και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία του συλλόγου μας, και το παράδειγμά του δείχνει στους νεότερους παίκτες τι σημαίνει αφοσίωση και ηγεσία.

Με τον Τζόναθαν Σίλβα, το πλαίσιο είναι σημαντικό. Ήταν ένας επιτυχημένος δανεισμός από τη Χετάφε, κατά τη διάρκεια του οποίου καλύψαμε το 1/3 του μισθού του, ενώ το υπόλοιπο καλύφθηκε από τον ισπανικό σύλλογο.

Μετά τη λήξη του δανεισμού και του συμβολαίου, η μόνιμη υπογραφή του ήταν οικονομικά αδύνατη. Ως επαγγελματικός σύλλογος, πρέπει να εξισορροπήσουμε τους πόρους με την ποιότητα της ομάδας. Από την άλλη πλευρά,

Από την άλλη, αυτό άνοιξε την πόρτα στον Κώστα Πηλέα να ανέβει επίπεδο και άδραξε την ευκαιρία.

Το αν θα καταφέρει να διατηρήσει αυτό το επίπεδο όλη τη σεζόν θα το δούμε, αλλά προς το παρόν, είναι κάτι θετικό.

Για τον Ίβουσιτς, η συμφωνία ήταν πολύ καλή: πήραμε πίσω σχεδόν τα διπλάσια από αυτά που τον υπογράψαμε. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο αλλού, εξασφαλίζοντας την καριέρα του μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Χαίρομαι γι' αυτόν.

Η υπογραφή του Νταβίντ Λουίζ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν από περίπου ένα χρόνο. Αρχικά συναντήθηκε με τον ατζέντη του, Τζουλιάνο Μπερτολούτσι, και συζητήσαμε την πιθανότητα ο Ντέιβιντ να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Πάφο. Αυτές οι διαδικασίες δεν είναι ποτέ γρήγορες. Φυσικά, δεν είχαμε οικονομικούς πόρους στο επίπεδο της Φλαμένγκο ή της Φλουμινένσε, οπότε εργαστήκαμε σε πρόσθετες πτυχές που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε: υποστήριξη για την απόκτηση της άδειας προπονητή, βοήθεια με την προσαρμογή του μετά την καριέρα του ως παίκτης και μια ευκαιρία να εξελιχθεί ως προπονητής εντός της ομάδας μας. Ταυτόχρονα, είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι εξακολουθεί να έχει τεράστιες δυνατότητες να προσφέρει στο γήπεδο. Η ποιότητα, η εμπειρία και οι ηγετικές του ικανότητες δεν έχουν εξαφανιστεί και θα βοηθήσουν την ομάδα αυτή τη σεζόν. Επίσης, κάναμε αρκετές μεταγραφές νεαρών ταλέντων για το μέλλον, φέραμε έναν τερματοφύλακα και παίκτες, συμπεριλαμβανομένων των Άγιαξ και Σπόρτινγκ - με τους οποίους έχουμε πολύ καλή σχέση. Εξαγοράσαμε τα δικαιώματα των Άντερσον και Γιάγια, οι οποίοι αποδεικνύουν όλο και περισσότερο κάθε μέρα ότι αξίζουν να βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα. Μέχρι να κλείσει η μεταγραφική περίοδος, μπορεί να υπάρξουν ακόμη περισσότερες αφίξεις. Με περίπου 60 αγώνες μπροστά μας αυτή τη σεζόν, το βάθος της ομάδας είναι κρίσιμο. Συνολικά, αυτή η σεζόν θα είναι ακόμη πιο δύσκολη και σημαντική από την προηγούμενη, αλλά οι προκλήσεις δημιουργούν πρωταθλητές και αθλητικές δυναστείες.

— Θα είναι ιδιαίτερα σκληρός ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν;

— Ναι. Τα τελευταία επτά χρόνια, καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να υπερασπιστεί τον τίτλο την επόμενη χρονιά. να το κερδίσουμε — επομένως το έργο μας είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το πρωτάθλημα γίνεται ισχυρότερο: οι αντίπαλοι όπως ο Άρης, το ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΚ, η ΑΕΛ και η Ομόνοια έχουν ενισχύσει όλες τις ομάδες και τους προπονητές τους.

— Η συμμετοχή στο Champions League θα φέρει πρόσθετα έσοδα. Πώς θα είναι αυτά; Θα χρησιμοποιηθεί; Θα διατεθεί σε νέες μεταγραφές και υψηλότερους μισθούς;

— Ενεργούμε με στοχευμένο τρόπο, επομένως ακόμη και με τα έσοδα του Champions League δεν κάνουμε σχέδια ξαφνικές αλλαγές στον προϋπολογισμό. Το κύριο μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί σε υποδομές. Κατασκευάζουμε δύο νέα γήπεδα ποδοσφαίρου, με το τεχνητό να είναι έτοιμο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Κατασκευάσαμε ένα νέο γυμναστήριο για την U19 και για ολόκληρη την Ακαδημία. Κατασκευάζουμε επίσης ένα γήπεδο 9×9 και ένα ακόμη γήπεδο 5×5. Θα υπάρξουν πρόσθετες επενδύσεις στην ανάπτυξη του αθλητισμού και θα ενδυνάμωση του προπονητικού προσωπικού της Ακαδημίας. Με λίγα λόγια, τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια θα επανεπενδυθούν στο επόμενο βήμα και στο μέλλον των γενεών μας – γενεών που θα φέρουν την Πάφο ακόμη και περαιτέρω. Ο λειτουργικός μας προϋπολογισμός θα είναι ελαφρώς μικρότερος από πέρυσι. Καταγράψαμε απώλειες την περασμένη σεζόν, οπότε τώρα στοχεύουμε στην ισορροπία. Αλλά η επιτυχία δεν προέρχεται πάντα από το να ξοδεύουμε περισσότερα - προέρχεται από το να κάνουμε πιο έξυπνες επιλογές. Με καλύτερο σκάουτινγκ, καλύτερα διαχείριση και καλύτερη ανάλυση, μπορούμε να γίνουμε ισχυρότεροι παραμένοντας παράλληλα βιώσιμοι.

— Πώς προσεγγίζετε τη συνεργασία σας με το προπονητικό επιτελείο;

— Τα αποτελέσματα καθορίζουν τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις αξιολογήσεις ενός προπονητικού επιτελείου. Ταυτόχρονα κάθε φορά, κάθε προπονητής που έρχεται στην Πάφο λαμβάνει την πλήρη υποστήριξή μας από την πρώτη μέρα μέχρι το τέλος. Ό,τι κι αν συμβαίνει κεκλεισμένων των θυρών, παραμένει εκεί, αλλά δημόσια υποστηρίζουμε πάντα τον προπονητή μας. Όσο είναι μαζί μας, είναι ο καλύτερος προπονητής για τον σύλλογο — δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Τους εμπιστευόμαστε και τους δίνουμε την ευκαιρία να κάνουν τη δουλειά τους στο γήπεδο.

— Τι θα θέλατε να πείτε στους φιλάθλους ενόψει της νέας σεζόν;

— Για άλλη μια φορά, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την απίστευτη υποστήριξη — ανεξάρτητα από την περίσταση ή την πόλη. Κάθε παίκτης και κάθε μέλος του προσωπικού το ένιωθε πριν από τους αγώνες, κατά τη διάρκεια και μετά. Κάθε οπαδός προσπάθησε να βοηθήσει και αυτή η ενότητα μας οδήγησε σε ένα νέο επίπεδο. Είμαστε μια οικογένεια και πιστεύω ότι αυτή η οικογένεια θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Αλλά τώρα σας χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Κάθε παιχνίδι, κάθε στιγμή, με πάθος, με φωνή, με καρδιά. Μαζί μπορούμε να κρατήσουμε την Πάφο στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη, ανταγωνιζόμενη με υπερηφάνεια τις μεγαλύτερες ομάδες. Σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να κάνουμε την Πάφο — και ολόκληρη την Κύπρο — περήφανη. Το μήνυμά μου, λοιπόν, είναι απλό: ελάτε στο γήπεδο, φέρτε τους αγαπημένους σας και πιστέψτε. Τα καλύτερα κεφάλαια της ιστορίας μας είναι ακόμα μπροστά μας.