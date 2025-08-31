ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βγαίνουν οι πρώτοι για τα νοκ άουτ στην 3η μέρα του FIBA EuroBasket 2025 στη Λεμεσό

Νέες συναρπαστικές στιγμές επιφυλάσσει η τρίτηαγωνιστική του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket, oοποίος διεξάγεται στην Κύπρο και το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού.

 

Ήδη από τις πρώτες τρεις αγωνιστικές στουςπρώτους δύο ομίλους έχουν ξεκαθαρίσει οι πρώτες τέσσερις ομάδες (Τουρκία και Σερβία από τον Α' και Γερμανία και Φιλανδία από τον Β') που θα συνεχίσουν στη νοκ άουτ φάση τηςμεγαλύτερης καλαθοσφαιρικής διοργάνωσης κι αναμένεται να υπάρξουν ξεκαθαρίσματα και στον όμιλο της Λεμεσού από τα σημερινά (31/08) παιχνίδια.

 

Τέτοια ευκαιρία έχει η Εθνική Ελλάδας, η μοναδική ομάδα του ομίλου που μετρά το δύο στα δύο μετά τα ροζ φύλλα κόντρα στην Ιταλία στην πρεμιέρα και την Κύπρο, στην πρώτη ιστορική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο Εθνικές.

 

Η «Επίσημη Αγαπημένη» στο πρώτο χρονικά παιχνίδι στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, που θα αρχίσει στις 15:00, θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία που έδειξε ότι είναι δυνατή παρά την χθεσινή ήττα από την Ισπανία.

 

Αργότερα, στις 18:15, το δικό μαςαντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την κάτοχο του τίτλου, Ισπανία, ενώ το πρόγραμμα της Κυριακής θα ολοκληρωθεί με τον βραδινό αγώνα ανάμεσα σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Ιταλία, δυο ομάδες που επιδιώκουν να πάρουν τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση.

 

Για τα διαθέσιμα εισιτήρια που έχουν απομείνει για τους τρεις αγώνες μπορείτε να τα προμηθευτείτε στο https://www.more.com/cy-el/tickets/sports/fiba-eurobasket-2025/

 

Τηλεοπτικά, το Ισπανία-Κύπρος και το Γεωργία-Ελλάδα θα μεταδοθούν τόσο από τον ALPHAKύπρου, όσο και από το Novasports Start, κανάλι το οποίο θα μεταδώσει και το Βοσνία καιΕρζεγοβίνη – Ιταλία.

 

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Κυριακή 31 Αυγούστου

15:00 Γεωργία - Ελλάδα (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

18:15 Ισπανία - Κύπρος (Novasports Start & ALPHA Κύπρου)

21:30 Βοσνία και Ερζεγοβίνη - Ιταλία (Novasports Start)

