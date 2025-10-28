Δεν χάρηκαν μόνο τη νίκη οι φίλοι της Ομόνοιας κόντρα στην Πάφος FC. Ικανοποιήθηκαν πολύ και από τον τρόπο που ήρθε η σημαντική επικράτηση επί της ομάδας του Καρσέδο. Οι πράσινοι κυριάρχησαν, δεν λύγισαν από το γεγονός ότι ο αντίπαλος βρέθηκε μπροστά στο σκορ και με εξαιρετική εμφάνιση πήραν τους τρεις βαθμούς που την ανέβασαν στην κορυφή και εκεί θέλει να μείνει για... πάντα.

Το φώναξε δυνατά η Ομόνοια πως είναι ικανή να το πετύχει και να στεφθεί ξανά πρωταθλήτρια. Η εμφάνισή της κόντρα στην Πάφος FC ήταν μία πειστική απάντηση πως έχει και το ρόστερ αλλά και τον τρόπο να κόψει πρώτη το νήμα. Φτάνει φυσικά να συνεχίσει στο ίδιο και καλύτερο τέμπο.

Η ανατροπή ήρθε με έναν τρόπο που δείχνει ομάδα που έχει αυτό το μέταλλο. Της πρωταθλήτριας. Με την υπογραφή φυσικά του Χένινγκ Μπεργκ που με τις αλλαγές του, έβαλε σημαντικά το λιθαράκι του για να πανηγυρίσει η Ομόνοια την 6η φετινή της νίκη.

Ο Σεμέδο συνεχίζει να πυροβολεί, φτάνοντας τα εφτά γκολ αλλά σχεδόν όλοι διακρίθηκαν. Ο Ιωάννης Μασούρας όμως ήταν συγκλονιστικός και έχει γίνει σημείο αναφοράς στη φετινή Ομόνοια.

Ακολουθεί η εξόρμηση στο Παραλίμνι για την αναμέτρηση με την Ένωση το προσεχές Σάββατο. Και μπορεί ο αντίπαλος να είναι στον πάτο της βαθμολογίας αλλά αυτό δεν πρέπει να την παρασύρει. Οφείλει να παρουσιαστεί διαβασμένη και προσηλωμένη για να αποδράσει με το διπλό.