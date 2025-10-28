Παίκτης της 'Ιντερ σκότωσε 81χρονο με το αυτοκίνητό του!

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η τραγική είδηση πως ο Ισπανός τερματοφύλακας της Ίντερ, Τζοσέπ Μαρτίνεθ, παρέσυρε και σκότωσε έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κοντά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας!

Ο Τζοσέπ Μαρτίνεθ της Ίντερ φαίνεται να παρέσυρε και να σκότωσε έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κοντά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί, γύρω στις 9:30, στην περιοχή Φενεγρό, κοντά στο Κόμο.

Παρά την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων, ο ηλικιωμένος άνδρας έχασε ακαριαία τη ζωή του. Ο Μαρτίνεθ βγήκε σώος από το αυτοκίνητό του, αλλά βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Όπως αναφέρει η La Repubblica, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως ο ηλικιωμένος ίσως ένιωσε αδιαθεσία, κάτι που τον οδήγησε να αλλάξει ξαφνικά πορεία και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί μπροστά στο όχημα του Ισπανού γκολκίπερ. Η σύγκρουση, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρα, ελικόπτερο διάσωσης και άνδρες της αστυνομίας.

Ο Μαρτίνεθ, όπως τονίζουν τα ιταλικά δημοσιεύματα, σταμάτησε αμέσως για να προσφέρει βοήθεια και συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές, όντας εμφανώς συγκλονισμένος από το περιστατικό. Μόλις το συμβάν έγινε γνωστό στους Νερατζούρι, ο Κριστιάν Κίβου ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου που ήταν προγραμματισμένη εν όψει του ματς με τη Φιορεντίνα.