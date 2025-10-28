Με το δεξί στο Ευρωπαϊκό η Εθνική Παίδων – «Χρυσός» σκόρερ ο Γερασίμου!

Η ομάδα του Μιχάλη Μάρκου επικράτησε της Φινλανδίας με 1-0 στο Δασάκι, στην πρεμιέρα του 11ου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 της UEFA, μπαίνοντας με το… δεξί στη μάχη για την πρόκριση.

Στο πρώτο ημίχρονο, η Φινλανδία είχε τον έλεγχο και δημιούργησε ευκαιρίες, όμως η κυπριακή άμυνα κράτησε γερά, διατηρώντας το μηδέν.

Μετά την ανάπαυλα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανέβασε στροφές, πίεσε περισσότερο και βρήκε τελικά τη λύση στο 73ο λεπτό, όταν ο Γερασίμου ευστόχησε από την άσπρη βούλα, δίνοντας τη νίκη στην Κύπρο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική μας ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου, ισόβαθμη με τη Βόρεια Ιρλανδία, που νίκησε 2-1 την Αρμενία στο άλλο παιχνίδι της πρεμιέρας.