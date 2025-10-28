Ρεάλ: Χειρουργήθηκε ο Καρβαχάλ, επιστρέφει το 2026

Σε επέμβαση στο δεξί του γόνατο υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Ντάνι Καρβαχάλ. Ο δεξιός μπακ της Ρεάλ κρίθηκε επιβεβλημένο να χειρουργηθεί λόγω ενός προβλήματος στους συνδέσμους και εκτιμάται πως θα επιστρέψει στα γήπεδα σε 2-3 μήνες.

Ο 33χρονος Ισπανός άσος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς, με σοβαρότερο πρόβλημα τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί στις 9 Οκτωβρίου του 2024 μένοντας εκτός δράσης για 9 μήνες.

Φέτος είχε 9 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με την «βασίλισσα», αλλά έπαιξε συνολικά μόλις 462 λεπτά.

sportfm.gr