Πάφος FC: Μετά από 8 χρόνια, κυπριακή ομάδα ξανά στο Champions League!

Σε κατάσταση… ποδοσφαιρικής ευφορίας βρίσκεται η Πάφος από χθες το βράδυ, καθώς το συγκρότημα του Καρσέδο προκρίθηκε στη League Phase του UEFA Champions League, γράφοντας με χρυσά γράμματα το όνομα της στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Πρόκειται για την τρίτη κυπριακή ομάδα που καταφέρνει να αγωνιστεί στην κύρια φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η τελευταία φορά που κυπριακή ομάδα συμμετείχε στους ομίλους του Champions League ήταν τη σεζόν 2017-2018 με το ΑΠΟΕΛ, το οποίο είχε βρεθεί επίσης στη διοργάνωση τις χρονιές 2009-2010, 2011-2012 (φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά) και 2014-2015.

Τον δρόμο είχε ανοίξει η Ανόρθωση, η οποία έγινε η πρώτη κυπριακή ομάδα που μπήκε στους ομίλους τη σεζόν 2008-2009.

Η Πάφος πετά πλέον… στα αστέρια, και ξανά συστήνει το νήσι μας στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή!