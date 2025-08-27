Δυνατά για... κάτι παραπάνω

Ραντεβού με την Ιστορία έχει απόψε (19.30) η ΑΕΚ! Οι κιτρινοπράσινοι της Λάρνακας καλούνται να σφραγίσουν το εισιτήριο για τη League Phase (ομίλους) του Εuropa League για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο League Phase του Conference League μετά την πρόκριση σε βάρος της Λέγκια Βαρσοβίας, η ΑΕΚ θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω, συμμετέχοντας στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το γεγονός ότι η ομάδα δεν αρκείται με το Conference League κι έχει φιλοδοξίες (κι ελπίδες) για ακόμα πιο ψηλά, αυτό φανερώνει την πρόοδο αλλά και το πόσο έχει «μεγαλώσει» ως σύλλογος η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Η ήττα (2-1) που δέχθηκε στον πρώτο αγώνα από την Μπραν Νορβηγίας δεν απαγορεύει στους Λαρνακείς να ελπίζουν ότι μπορούν ν’ ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα. Έχοντας ως «όπλο» την έδρα και τον κόσμο της, η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πετύχει ακόμα μία εντός έδρας ευρωπαϊκή νίκη, μετά τις επιτυχίες σε βάρος της Παρτιζάν Βελιγραδίου, της Τσέλιε Σλοβενίας και της Λέγκια Βαρσοβίας, «σφραγίζοντας» με τον καλύτερο τρόπο το φετινό καλοκαιρινό ευρωπαικό της οδοιπορικό, στη φάση των προκριματικών γύρων. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ ήταν η πρώτη κυπριακή ομάδα που προκρίθηκε στους ομίλους του Europa League την περίοδο 2011-12, μετά τα δύο ιστορικά παιχνίδια με τη Ρόζεμπουργκ Νορβηγίας (0-0 εκτός έδρας, νίκη 2-1 στη Λάρνακα). Τότε στον πάγκο της ήταν ο Ολλανδός τεχνικός Τον Κάανεν. Η ομάδα της Λάρνακας επανέλαβε την επιτυχία τη σεζόν 2018-19 με προπονητή τον Άντονι Ιραόλα (νυν τεχνικό της αγγλικής Μπόρνμουθ). Τελευταία συμμετοχή της ΑΕΚ στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ (όπως ήταν στην παλιά τους μορφή) ήταν την περίοδο 2022-23, με τεχνικό τον Ισπανό Χοσέ Λουίς Όλτρα. Τότε η ΑΕΚ πέτυχε να προκριθεί από τους ομίλους του Γιουρόπα στα πλέι οφ του Κόνφερενς, φθάνοντας μέχρι και τους «16» της διοργάνωσης, όταν αποκλείστηκε από τη Γουέστ Χαμ. Μέχρι σήμερα είναι η σπουδαιότερη ευρωπαϊκή πορεία στην ιστορία της ΑΕΚ.

«Ίδιο παιχνίδι, άλλο αποτέλεσμα»

Μιλώντας στη χθεσινή συνέντευξη Tύπου, ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ δήλωσε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. «Όπως και στο προηγούμενο ματς, περιμένω να γίνει μια ισορροπημένη αναμέτρηση. Θα είναι περίπου το ίδιο παιχνίδι αλλά περιμένω διαφορετικό αποτέλεσμα. Και οι δύο ομάδες έχουν ρόστερ με ποιοτικούς παίκτες, χωρίς μεγάλες διαφορές. Θα είναι μια πραγματική μονομαχία, πρόσωπο με πρόσωπο», σημείωσε, προσθέτοντας πως η ομάδα που θα έχει τις πιο σωστές αποφάσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία θα πετύχει τον στόχο της. Ερωτηθείς για τη ζέστη, εξέφρασε την άποψη ότι θα είναι δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ θ’ αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Νάλι, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Σουάρες, Πονς, Τσακόν, Ιβάνοβιτς και Ανγκιέλσκι ή Καμπρέρα. Σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας είναι οι Σαμπορίτ, Γιουσέφ και Μπάγιτς, οι οποίοι, όμως, το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι στον πάγκο και θα χρησιμοποιηθούν εφόσον το κρίνει ο προπονητής.