Με Τζούριτσιτς η αποστολή του Παναθηναϊκού για Σαμσουνσπόρ

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς των playoffs του Europa League απέναντι στη Σαμσουνσπόρ βρίσκεται ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, με την ομάδα να ταξιδεύει έτοιμη για το κρίσιμο παιχνίδι.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς των playoffs του Europa League στη Σαμψούντα περιλαμβάνει όλους τους διαθέσιμους παίκτες της λίστας UEFA, ανάμεσά τους και ο Φίλιπ Τζούριτσιτς!

Η ομάδα ολοκλήρωσε την Τρίτη την εν Ελλάδι προετοιμασία της με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», όπου επικεντρώθηκε σε rondo, κυκλοφορία της μπάλας, τελειώματα και στατικές φάσεις, δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες που μπορούν να καθορίσουν το αποτέλεσμα.

Ο Τιν Γεντβάι συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα αποθεραπείας, με στόχο την πλήρη επάνοδό του. Το μεσημέρι της Τετάρτης η ομάδα θα αναχωρήσει για τη Σαμψούντα, έχοντας στις αποσκευές το υπέρ της 2-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ και ούσα έτοιμη να σφραγίσει την πρόκριση της στη League Phase του Europa League.

 

 

Αναλυτικά η αποστολή:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

Ελλαδα

