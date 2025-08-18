Φεύγει για Σερβία η Πάφος FC - Δεν θα δηλωθεί ο Νταβίντ Λουίζ

Για τη Σερβία αναχωρεί η αποστολή της Πάφος FC ενόψει του αγώνα της Τρίτης (19/08, 22:00) απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, για το πρώτο σκέλος των πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Στον κατάλογο για τους αγώνες, σύμφωνα με τις δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου, Χριστόφορο Ματθαίου, δεν θα δηλωθεί ο Νταβίντ Λουίζ, έτσι το ντεμπούτο του με την παφιακή ομάδα παίρνει αναβολή.

Για το ταξίδι: «Είναι το μεγαλύτερο ταξίδι μέχρι το επόμενο. Δεν έχουμε το άγχος αλλά ταξιδεύουμε στη Σερβία με αισιοδοξία. Θα πάμε να αγωνιστούμε σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Οι πληροφορίες λένε για περισσότερους από 50 χιλιάδες. Ελπίζουμε για να ένα καλό αποτέλεσμα για να παλέψουμε στο Αλφαμέγα για την πρόκριση. Σίγουρα υπάρχει ενθουσιασμός όμως παραμένουμε ταπεινοί και σοβαροί. Πρέπει να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για την ευρωπαϊκή λίστα: «Είναι εκτός ο Κίνα που συμπλήρωσε κάρτα. Δεν έχουν γίνει αλλαγές στον κατάλογο. Από ότι φαίνεται δεν θα δηλωθεί ο Νταβίντ Λούιζ για αυτές τις αναμετρήσεις αλλά νομίζω δεν θα αργήσει το ντεμπούτο του. Ο ποδοσφαιριστής προπονείται κανονικά».

Για την παρουσία του κόσμου: «Τελικό αριθμό θα έχουμε αύριο. Θα έχουμε περισσότερους από 100 φίλους της ομάδας στο πλευρό μας».