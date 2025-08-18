Εκκρεμότητες για την... ιδιαίτερη χρονιά

Απομένουν ελάχιστες ημέρες πριν ο ΑΠΟΕΛ μπει στη νέα σεζόν, η οποία δεδομένων των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στους γαλαζοκιτρίνους είναι ιδιαίτερη και πολύ σημαντική για το μέλλον της ομάδας. Κύριο ζητούμενο φυσικά στην ομάδα της Λευκωσίας θα πρέπει να παραμένει να δουλέψει το πλάνο με τους επενδυτές, ώστε να καλυτερεύσει η κατάσταση στο οικονομικό κομμάτι, αλλά παράλληλα να μπορέσει να διεκδικήσει όσα περισσότερα πράγματα μπορέσει.

Εξάλλου, σε μία ομάδα του μεγέθους του ΑΠΟΕΛ πάντα οι στόχοι είναι υψηλοί και η διεκδίκηση των τίτλων είναι πάντοτε στο μυαλό. Στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος, την ερχόμενη Κυριακή (24/08, 20:00) απέναντι στη Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. ο ΑΠΟΕΛ θα κατέλθει έχοντας ακόμη πολλές εκκρεμότητες όσον αφορά τη στελέχωση του ρόστερ.

Μπορεί να έκλεισε νέα φετινή προσθήκη, με την επίτευξη της συμφωνίας με τον Νανού (σ.σ. είχαν προηγηθεί οι Σταφυλίδης, Μεουρέρ, Ντάλσιο, Μπρόρσον και Ρόσα), ο οποίος θα καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας, όμως ακόμη υπάρχουν πολλές τρύπες στο ρόστερ. Επιπλέον, υπάρχει αναμονή για το τι μέλλει γενέσθαι με κάποιους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται ακόμη στο δυναμικό της ομάδας και δεν φαίνεται να υπολογίζονται από τον Πάμπλο Γκαρσία, όπως οι Ντράζιτς, Αντωνίου, Πολυκάρπου και Μπα.

Πάντως, ο πρώτος ήταν στο αρχικό σχήμα στο χθεσινό φιλικό του ΑΠΟΕΛ, με την Ένωση στο στάδιο «Τάσος Μάρκου», το οποίο υποτίθεται ότι αποτελούσε πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης του νέου πρωταθλήματος και στο οποίο η ομάδα της Λευκωσίας ηττήθηκε με 2-1