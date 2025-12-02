Δίνει δύο κερκίδες στην Ομόνοια ο Ολυμπιακός

Από την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 14:00, διατίθενται τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας που θα διεξαχθεί το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, στο στάδιο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Στη διάθεσή μας θα έχουμε εισιτήρια για την Ανατολική και τη Βόρεια κερκίδα.

Σειρά προτεραιότητας αγοράς εισιτηρίων: Την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου οι κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας και οι κάτοχοι Privilege card. Από την Πέμπτη θα γίνεται ελεύθερη προπώληση εισιτηρίων.

Οι τιμές των εισιτηρίων όπως έχουν οριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα:

ΚερκίδεςΚανονικόΜαθητικόΠαιδικόΑνατολική€17€10€1Βόρεια€15€10€1

*Οι κάτοχοι εισιτηρίου αγώνα που θα παρευρεθούν στον αγώνα και έχουν λογαριασμό στο σύστημα των εισιτηρίων θα επιβραβευθούν με 5 βαθμούς.

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων και το ωράριο λειτουργίας

Green Boutique Νήσου και Παπανικολή

Τετάρτη: 09:00 –14:00

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 09:00 – 13:00 με 14:00 – 18:00

Σάββατο ημέρα αγώνα: 09:00 – 13:00

Green Boutique Λεμεσού

Τετάρτη με Παρασκευή: 15:00 – 19:00

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Τρίτη από τις 14:00 μέχρι και το Σάββατο στις 13:00

Τρόποι πληρωμής

– Green Boutique Νήσου: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

– Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.