ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δίνει δύο κερκίδες στην Ομόνοια ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δίνει δύο κερκίδες στην Ομόνοια ο Ολυμπιακός

Ενημέρωση από την Ομόνοια για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ

Από την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 14:00, διατίθενται τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας που θα διεξαχθεί το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, στο στάδιο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Στη διάθεσή μας θα έχουμε εισιτήρια για την Ανατολική και τη Βόρεια κερκίδα.

Σειρά προτεραιότητας αγοράς εισιτηρίων: Την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου οι κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας και οι κάτοχοι Privilege card. Από την Πέμπτη θα γίνεται ελεύθερη προπώληση εισιτηρίων.

Οι τιμές των εισιτηρίων όπως έχουν οριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα:

ΚερκίδεςΚανονικόΜαθητικόΠαιδικόΑνατολική€17€10€1Βόρεια€15€10€1

*Οι κάτοχοι εισιτηρίου αγώνα που θα παρευρεθούν στον αγώνα και έχουν λογαριασμό στο σύστημα των εισιτηρίων θα επιβραβευθούν με 5 βαθμούς.

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων και το ωράριο λειτουργίας

Green Boutique Νήσου και Παπανικολή

Τετάρτη: 09:00 –14:00 

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 09:00 – 13:00 με 14:00 – 18:00

Σάββατο ημέρα αγώνα: 09:00 – 13:00

 

Green Boutique Λεμεσού

 

Τετάρτη με Παρασκευή: 15:00 – 19:00

 

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

 

Τρίτη από τις 14:00 μέχρι και το Σάββατο στις 13:00

 

Τρόποι πληρωμής

 

– Green Boutique Νήσου: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

 

– Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποστολή επαναφοράς στον σωστό δρόμο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συνελήφθη πρώην διεθνής Άγγλος για απόπειρα βιασμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ θέλει να πουλήσει τον Τσιμίκα μόλις ολοκληρωθεί ο δανεισμός του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα εποχή για την ασφάλεια στα γήπεδα – Η Κύπρος μέλος της Σύμβασης του Saint-Denis

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Συναρπαστική «μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Sold out το Παναθηναϊκός - Βαλένθια

EUROLEAGUE

|

Category image

Δείχνει στοιχεία μεγάλου φορ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ευκαιρία της να ανακάμψει

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

LaLiga: Διήμερο με ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο και Μπιλμπάο-Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όπως ήρθε… φεύγει ο Τράφορντ από την Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

(ΕΠ 4) After Derby: Η λαχτάρα που έγινε χαρά και η χαρά που έγινε κατήφεια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Σταφυλίδης έσβησε κεράκια και έστειλε το δικό του μήνυμα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Futsal: Τα ζευγάρια της Α’ και Β’ Φάσης του Κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Στη 17η θέση η Κάλια Αντωνίου στο Πανευρωπαϊκό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Τεττέη με τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη