Σοβαρή, υποψιασμένη και πιο έτοιμη στην «Dalga Arena»!

Η Ομόνοια ολοκλήρωσε με απογευματινή προπόνηση στην «Dalga Arena» την προετοιμασία της για τον αποψινό (19:00) αγώνα με την Αράζ στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League. Οι πράσινοι, χωρίς νέα αγωνιστικά προβλήματα, αισθάνονται πανέτοιμοι για το πρώτο βήμα πρόκρισης κόντρα στους Αζέρους. Η Αράζ είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα και το έδειξε στα αμέσως προηγούμενα της παιχνίδια απέναντι στον Άρη Θεσσαλονίκης. Επομένως, το τριφύλλι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό, ειδικά εκτός έδρας, προκειμένου να μεταφέρει το σκηνικό στο ΓΣΠ, εκεί που ομολογουμένως τα πράγματα θα είναι διαφορετικά με τον κόσμο. Το γεγονός πάντως πως ο Μπεργκ δεν προχώρησε σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα του στα δύο παιχνίδια με τους Γεωργιανούς, δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, πως είναι ικανοποιημένος απ΄όσα βλέπει σ΄αυτό το στάδιο και δεύτερον, πως ο στόχος του είναι να αποκτήσει η ομάδα ομοιογένεια. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθεί και στο Μπακού ο Νορβηγός. ο οποίος δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι στις επιλογές του. Μια πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Φαμπιάνο, Μασούρα, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Κίτσο, Μάριτς, Κούσουλο, Εβάντρο, Λοΐζου, Σεμέδο, Γιόβετιτς.

Ειδική αποστολή για την τριάδα μπροστά

Γιόβετιτς, Λοΐζου και Σεμέδο ήταν οι ποδοσφαιριστές που έκαναν μεγάλη ζημιά στην Τορμπέντο. Και οι τρεις έδειξαν πως βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και σίγουρα ο Μπεργκ θα θέλει να τους δει να συνεχίζουν στο ίδιο τέμπο στο Μπακού. Οι διαγώνιες κινήσεις των δύο winger, σε συνδυασμό με την ευελιξία του Μαυροβούνιου, καθιστούν την επιθετική γραμμή της Ομόνοιας πολύ επικίνδυνη για κάθε αντίπαλο. Δεν είναι τυχαίο που και οι τρεις είχαν σημαντική συνεισφορά στα συνολικά πέντε γκολ που πέτυχε η ομάδα στα δύο προηγούμενα ματς.

Προσοχή στην κόντρα

Οι Αζέροι έδειξαν τις ικανότητές τους και στα δύο ματς με τον Άρη. Μια ομάδα που μπορεί να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση εκμεταλλευόμενη τα κενά στην άμυνα. Η αμυντική γραμμή της Ομόνοιας λοιπόν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στη μετάβαση από την επίθεση.