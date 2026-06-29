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Έμεινε μόνος του…

ΓΗΠΕΔΟ

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Έμεινε μόνος του…

Κακά τα ψέματα, οι αποχωρήσεις των Σεμέδο και Μαέ από την Ομόνοια είναι μεγάλη απώλεια. Οι πράσινοι είδαν πρώτα τον Σεμέδο να ανακοινώνει πως δεν θα συνεχίσει στην ομάδα, ενώ πριν βγει ο Ιούνιος, αποχώρησε και ο Μαέ.

Εδώ να πούμε πως τόσο ο Σεμέδο, όσο και ο Μαέ είχαν μεγάλη προσφορά και στην δημιουργία πέραν από τα γκολ. Ο πρώτος μέτρησε στο πρωτάθλημα 9 ασίστ και ο Μαέ, 12. Από την άλλη ο τρίτος της φωτογραφίας μας, πιστώθηκε 13 ασίστ.

Ο Τάνκοβιτς έμεινε μόνος με τους πρωταθλητές να καλούνται να κινηθούν άμεσα για τον αντικαταστάτη πρώτα του Μαροκινού.

 

 

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