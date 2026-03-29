Έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια

Νέοι κανονισμοί θα εφαρμοστούν λίαν συντόμως στο ποδόσφαιρο, με απώτερο στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων. Κανονισμοί που θα δούμε στο επερχόμενο Μουντιάλ.

Αυτός που μου άρεσε πιο πολύ αφορά τον παίκτη που θα γίνεται αλλαγή. Συγκεκριμένα, θα έχει 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και αν δεν το πράξει, τότε η ομάδα του θα μείνει με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό. Κανονισμοί που… μυρίζουν άλλα αθλήματα και έπρεπει να γίνει εδώ και χρόνια. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Σημαντικό είναι επίσης πως το VAR θα ελέγχει πλέον και τις δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν στην αποβολή κάποιου παίκτη, καθώς και τα λανθασμένα δοσμένα κόρνερ.

