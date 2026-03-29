Έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια

Κάλλιο αργά παρά ποτέ...

Νέοι κανονισμοί θα εφαρμοστούν λίαν συντόμως στο ποδόσφαιρο, με απώτερο στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων. Κανονισμοί που θα δούμε στο επερχόμενο Μουντιάλ.

Αυτός που μου άρεσε πιο πολύ αφορά τον παίκτη που θα γίνεται αλλαγή. Συγκεκριμένα, θα έχει 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και αν δεν το πράξει, τότε η ομάδα του θα μείνει με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό. Κανονισμοί που… μυρίζουν άλλα αθλήματα και έπρεπει να γίνει εδώ και χρόνια. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Σημαντικό είναι επίσης πως το VAR θα ελέγχει πλέον και τις δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν στην αποβολή κάποιου παίκτη, καθώς και τα λανθασμένα δοσμένα κόρνερ.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

