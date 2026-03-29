Γάλλοι... κοιτάτε να μαθαίνετε!

Διαβάσατε καθόλου τι γίνεται στη Γαλλία μετά το αίτημα της Παρί για αναβολή του ντέρμπι κορυφής (σ.σ. έχουν διαφορά ενός βαθμού) με τη Λανς (11/03), το οποίο είναι ενδιάμεσα των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της πρώτης με τη Λίβερπουλ στα προημιτελικά του Champions League; Αν όχι, ψάξτε το. Έχει αρκετό ενδιαφέρον, με τη Λανς να αντιδράει και την Παρί να επιμένει.

Πάντως, η ιστορία αυτή επιβεβαιώνει ότι δεν είναι μόνο στο δικό μας πρωτάθλημα που συζητούσαμε τέτοια θέματα. Βάλαμε παρελθοντικό χρόνο, καθώς από την νέα χρονιά δεν αναμένεται να ζήσουμε αυτού του είδους τις αναβολές, μετά την απόφαση της ΚΟΠ.

Από τα τέλη Ιανουαρίου ανακοινώθηκε ότι η καινούργια σεζόν θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 29-30 Αυγούστου, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα πλέι οφ των διοργανώσεων της UEFA και συνεπώς να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε αναβολές. Συγυρισμένα πράγματα...

