Οι... ακούραστοι της Ομόνοιας

Με ανάρτησή της, η Ομόνοια ανέδειξε τους Εβάντρο και Κίτσιο που ξεχωρίζουν σε χρόνο και αριθμό συμμετοχών τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά:

«Ο Φώτης Κίτσος είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας σε λεπτά συμμετοχής (2431′) στην φετινή σεζόν. Έχει αγωνιστεί στους 27 από τους 31 αγώνες που έδωσε φέτος η ομάδα σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη.

Πρώτος σε συμμετοχές στη σεζόν είναι ο Εβάντρο Κόστα. Ο Βραζιλιάνος έπαιξε στους 30 από τους 31 φετινούς αγώνες. Το μοναδικό ματς στο οποίο δεν αγωνίστηκε ήταν αυτό με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα λόγω κίτρινων καρτών».