Κοφτή ντρίμπλα, έξυπνο μυαλό: ο Ροντρίγκεζ είναι εδώ!

Ο Γκάρι Ροντρίγκεζ, ο 35χρονος εξτρέμ του Απόλλωνα, ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με κάποια μουδιασμένα δείγματα, αφήνοντας τους φίλους της ομάδας να περιμένουν περισσότερα.

Σιγά -σιγά, όμως, ο Ολλανδός εξτρέμ με ρίζες από το Πράσινο Ακρωτήρι, δείχνει γιατί θεωρήθηκε το καλοκαίρι ένας από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της Cyprus League by Stoiximan.

Η κοφτή ντρίπλα του σπάει τις άμυνες, η ταχύτητά του με την μπάλα δημιουργεί ρήγματα και η ποδοσφαιρική του ευφυΐα, του επιτρέπει να παίρνει σωστές αποφάσεις.

Η εμπειρία του γίνεται αισθητή σε κάθε ματς και το τελευταίο διάστημα αποδεικνύει ξανά και ξανά την αξία του, συνδυάζοντας τεχνική και καθαρό μυαλό.

Α.