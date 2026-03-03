ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρομερή μεταγραφή ο Λομόνακο!

Η συμβολή του Αργεντινού στην... τρελή πορεία της Ομόνοιας Αραδίππου.

Ο Σεμπάστιαν Λομόνακο αποδεικνύεται μία από τις πιο καθοριστικές μεταγραφές του Ιανουαρίου στο πρωτάθλημα, βάζοντας τη σφραγίδα του στην προσπάθεια της Ομόνοιας Αραδίππου για παραμονή στην κατηγορία.

Ο Αργεντινός επιθετικός ήρθε τον Γενάρη με στόχο να δώσει ποιότητα και λύσεις στο σκοράρισμα, κάτι που έκανε άμεσα πράξη. Στα τελευταία πέντε παιχνίδια μετράει τρία γκολ και μία ασίστ, αριθμοί που αποτυπώνουν τη μεγάλη του επιρροή στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

Πέραν όμως από τη στατιστική, ο Λομόνακο έφερε ενέργεια, πάθος και προσωπικότητα στα κρίσιμα παιχνίδια. Με καθοριστικές ενέργειες σε κομβικές στιγμές, βοήθησε την Ομόνοια Αραδίππου να συγκεντρώσει πολύτιμους βαθμούς ώστε να συνεχίσει στα σαλόνια.

Η προσαρμογή του ήταν άμεση και η παρουσία του άλλαξε την ψυχολογία της ομάδας. Όταν η πίεση ήταν στο κόκκινο, εκείνος δήλωσε «παρών». Και αν η Ομόνοια Αραδίππου καταφέρει να διατηρηθεί στην κατηγορία, το όνομά του θα βρίσκεται ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της φετινής προσπάθειας, ειδικότερα μετά το τελευταίο του γκολ ενάντια στον Εθνικό στο Δασάκι.

Αντρέας Πολυκάρπου

